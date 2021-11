Valiente y paradójico, así califican expertas el mensaje de AMLO en la ONU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio un discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) valiente que sorprenderá de manera global, coinciden expertas internacionalistas.

En entrevista con La Razón, Valeria López-Vela, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que la noticia de que México presida este consejo es una buena señal, ya que pone las miradas internacionales en nuestro país, lo que calificó como un acierto del Gobierno de López Obrador.

“El posicionamiento fue valiente, comenzó con un regaño a las Naciones Unidas descalificando algunas de sus acciones, creo que eso fue temerario de su parte, pero también es cierto que no es suficiente la intervención de la ONU para erradicar la pobreza en el mundo, tampoco lo es la de las democracias locales, creo que se trata de hacer un esfuerzo compartido, por lo que más que regañar es necesario crear puentes y tratar de orquestar una solución” afirmó.

Mensaje de AMLO en la ONU: ¿Qué dicen las expertas de la propuesta del Banco de Bienestar Internacional?

Respecto a la propuesta del Banco de Bienestar Internacional que hizo ante el Consejo de Seguridad, López-Vela dijo que sería buena si esta ya tuviera resultados favorables en México, situación que no se ha presentado.

“En nuestro país no hemos tenido los resultados que se esperan con este programa, por lo que veo poco factible que se tome en cuenta internacionalmente, ya que no es el foro ni el lugar para exponerlo; el Consejo de Seguridad debe atender otros asuntos, aún así reconozco que el mensaje fue valiente, pero no veo que pueda tener mucho eco si en México no ha dado frutos”, afirmó.

Por su parte, Brenda Estefan, Analista Internacional, dijo que el planteamiento del Banco de Bienestar fue interesante, pero que contrasta debido a los niveles de pobreza y desigualdad que se viven en nuestro país.

“El discurso sorprende porque pareciera que se va al foro a decir todo lo bien que se está haciendo en México y se podría implementar en otros países. Esto haría sentido si la política nacional fuera exitosa, pero cuando los niveles de seguridad y violencia son altos, resulta paradójico”. Brenda Estefan

La experta considera que el discurso sorprenderá a nivel global, ya que aunque en México estamos acostumbrados a este tipo de “regaños” por parte de López Obrador, internacionalmente no se había visto que un presidente con política más enfocada a la izquierda, reclamara a las ONG.

Experta destaca que AMLO expusiera la desigualdad de acceso a las vacunas contra COVID-19 en la ONU

Respecto al tema de la desigualdad mundial en las vacunas contra Covid-19, Estefan considera acertado exponer este tema en una plataforma mundial como la ONU.

“Las vacunas son un tema muy relevante, en efecto ha habido un tipo de vacunacionalismo que ha llevado a que los países con más poder a acaparar la mayor cantidad de vacunas contra COVID-19. Existen naciones como Estados Unidos que tienen una demanda muy baja de biológicos y los tienen ahí en refrigeración y sin aplicar, mientras que en África los niveles de inmunización no llegan ni a 15 por ciento, por eso me parece que esta visión de exponer el problema es muy importante”, dijo.

