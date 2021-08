Ni Vargas ni Reyes; plantea ministro Zaldívar presidencia interina para frenar crisis en TEPJF

El titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, consideró que José Luis Vargas ni Reyes Rodríguez deben ser presidentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y mejor se debe tener una presidencia interina para avanzar en la solución de la crisis que afecta a este organismo.

La postura de Arturo Zaldívar fue expresada este viernes en conferencia de prensa, luego de que anunció que no buscará extender su mandato en la SCJN.

Este viernes, La Razón publicó que Arturo Zaldívar se reunió ayer con cinco magistrados del TEPJF y plantearon una tercera vía para solucionar el conflicto suscitado tras la destitución de José Luis Vargas como titular del máximo órgano electoral.

De acuerdo con asistentes de la reunión privada, la propuesta de otro magistrado o magistrada, busca subsanar posibles vacíos legales cuando se eligió a Reyes Rodríguez para ocupar la presidencia del TEPJF, lo que motivó a que ayer el magistrado Vargas Valdez presentara una controversia ante la misma SCJN.

Esta mañana, Arturo Zaldívar exhortó al magistrado José Luis Vargas para que renuncie a su intención de mantenerse como presidente del Tribunal Electoral Federal, ya que no hay condiciones para mantenerse en el cargo y debe anteponerse el interés de la nación a las ambiciones personales.

Luego de señalar que no tiene facultades para intervenir en esta crisis institucional al interior del Tribunal Electoral, el ministro Arturo Zaldívar pidió que Vargas Valdez tome una decisión con altura de miras, porque "ya no hay condiciones cuando tiene este rechazo expreso de cinco integrantes del tribunal".

Insistió en que "no hay condiciones para que el megistrado José Luis Vargas siga en el cargo que él dice sigue ostentando; con realismo y responsabilidad deberá dar un paso a lado para que se retome el canal institucional en el Tribunal Electoral y la mayoría decida quien será el próximo presidente".

Arturo Zaldívar dejó claro que "es momento de anteponer cualquier ambición personal al bien del país y del interés nacional".

De igual forma, negó que haya un veto para que el magistrado Reyes Rodríguez esté al frente del Tribunal Electoral Federal, sin embargo, insistió que para superar la crisis institucional en este órgano se puede establecer una presidencia interina para que exista una candidatura más legitimada.

"No tengo atribución de vetar a nadie, yo no tengo voto ni veto en el Tribunal Electoral. Esto es falso, manifiesto mi respeto y consideración al magistrado Reyes Rodríguez, es serio, estudioso, probo no tengo problema con él.

"Lo que se está planteando no es un tema de veto, sino qué es lo más conveniente en esta transición. Conviene de inmediato nombrar otro presidente o dar un plazo de transición con un interinato para tener una candidatura que llegue más legitimada, esto se está hablando", indicó el presidente de la Suprema Corte.

Adelantó que los magistrados José Luis Vargas y Mónica Soto Fragoso le han pedido audiencia para abordar el tema de la crisis en el Tribunal Electoral Federal, a los cuales seguramente recibirá en la sede de la Suprema Corte.

