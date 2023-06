Por variantes de Covid piden no bajar guardia

Al término de la emergencia sanitaria por Covid-19, el mayor riesgo para el país es que se dejó de hacer vigilancia epidemiológica desde febrero, lo que es un gran peligro en caso de la presencia de una variante más fuerte que no llegue a detectarse a tiempo, advirtió el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica.

En entrevista con La Razón, el investigador Alejandro Sánchez Flores dijo que el fin de la emergencia no significa olvidar las medidas sanitarias, sino transitar a un estado de manejo de riesgos, pues si bien no hay una directriz mundial, los gobiernos no deben bajar la guardia, sino ajustar lo aprendido a cada país.

“Los gobiernos tienen la responsabilidad de tener una estrategia que permita hacer una evaluación y manejo de riesgos; esto no debe ser un pretexto para ya no hacer nada, sino de tener mucho cuidado de lo que aún puede venirse”, destacó.

Alejandro Sánchez Flores, Investigador del CoViGen-Mex

El experto aseveró que desde febrero ya no han podido hacer vigilancia por no contar con presupuesto, lo que impacta en temas como planes de vacunación, identificación de variantes, manejo clínico, o hasta tendencias para nuevos picos a través del mismo monitoreo.

Detalló que en estos momentos tienen sospecha de la introducción de nuevas variantes como XBB1.16 en el norte del país, que no se ha podido comprobar del todo, además de que tampoco pueden hacer vigilancia de otros virus como influenza, que van de la mano.

Por ello, dijo que en estos momentos lo ideal es aislarse por síntomas de cinco a siete días, que es lo indispensable. “El virus se sigue propagando y matando, pero ha bajado la incidencia, por eso se menciona que se debe terminar como emergencia, pero hay que ver otros temas como el Covid largo”, explicó.

El más reciente reporte de variantes del consorcio fue el 13 de marzo y en este tiempo se detalló que la reinante en México era la XBB.1 y la XBB.1.5.

Rodrigo Jácome, Investigador de la UNAM

Rodrigo Jácome, investigador de la UNAM, mencionó que la falta de vigilancia pone al país en un grave riesgo, debido a que las autoridades pueden estar a ciegas en caso de que una variante proveniente de Covid-19 llegue a mutar y hacerse más resistente, pues no se sabría a tiempo.

“No nos vamos a enterar realmente lo que está pasando, seguro se está secuenciando muy poco y estamos navegando a ciegas; no es sorprendente en el manejo de la pandemia y se suma no haber comprado vacunas suficientes para seguir inmunizando a la ciudadanía, pues de esa manera no nos protegemos ante las variantes más nuevas”, detalló.

Señaló que en caso de que entre una variante más fuerte, el país se va a enterar mucho tiempo después, lo que impactaría en el aumento de personas enfermas o hasta hospitalizadas. El especialista dijo que el mensaje de las autoridades es vivir con el virus, pero también debe seguir la vigilancia en estas épocas hasta que por lo menos pase invierno, ya que se vienen temporadas muy frías donde se van a incubar virus respiratorios.