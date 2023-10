El eclipse solar anular reunió a miles de mexicanos, fanáticos de la astronomía y curiosos alrededor de México y el mundo. Mientras algunos se congregaron en parques y plazas públicas, otros prefirieron verlo desde la comodidad de su hogar. Pero nadie se quedará sin verlo.

No es para menos, pues un fenómeno astronómico de estas características no es habitual, y se espera que pasen varios años para que se repita. Así que si tienes la oportunidad de apreciarlo —claro, con el equipo adecuado— no la desaproveches.

Se espera, además, que este eclipse derive en otro fenómeno astronómico pocas veces visto de nombre “anillo de fuego”, que consiste en un efecto que crea un borde de luz alrededor del sol.

Si te gusta ver a detalle estos fenómenos astronómicos, o bien no cuentas con equipo o no quieres salir a verlo, aquí en La Razón te mostramos cómo se mira a través de las mejores fotografías.

Así se ve el eclipse solar anular 2023 en FOTOS y VIDEOS

Así se ve el eclipse solar anular 2023 visto desde México. Foto: IPN

Anillo de fuego del eclipse, visto desde Texas. Foto: Captura de pantalla

Anillo de fuego provocado por el eclipse solar anular, visto desde Utah. Foto: AP

Así se ve el eclipse solar anular desde Texas. Foto: AP

Así se ve el eclipse solar anular desde México. Foto: Eduardo Cabrera / La Razón

Detalle del eclipse solar anular, visto desde México. Foto: Eduardo Cabrera / La Razón

