Nombramientos tensan liga en Senado: 4T rechaza chantaje y oposición acusa burla

Al calificar como una “burla, exceso y provocación” la terna del Presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir al ministro sustituto de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la oposición en el Senado ratificó que es inviable que se logre la mayoría calificada para aprobar el nombramiento.

Senadores del PRD y del PAN reconocieron que esto permitirá que finalmente el Presidente de la República realice el nombramiento del nuevo integrante del alto tribunal del país, pero apuntaron que entonces quien ingrese deberá cargar con el estigma de ser un incondicional del Ejecutivo.

El perredista Juan Manuel Fócil señaló que aunque respeta a las personas propuestas por López Obrador, su perfil “deja mucho qué desear”, porque no tienen un buen cartel académico, experiencia jurídica ni calidad de imparciales.

(Para el PRD) es imposible votar por gente sin experiencia, sin conocimiento, sin calidad de imparcialidad. Es una burla para el pueblo de México y para la SCJN esta terna que está mandando

Juan Manuel Fócil

Senador del PRD

“En lo que concierne al PRD, es imposible votar por gente sin experiencia, sin conocimiento, sin calidad de imparcialidad, porque se queja el Presidente de que la Suprema Corte les hace campaña en contra y está metiendo gente incondicional de él, de su partido.

“¿De qué se trata?, ¿de que haya guerra de partidos adentro de la Corte? No, si la Corte está para administrar la justicia en México, para que se respete la Constitución. Entonces, yo, honestamente, conociendo al Presidente, es una burla para el pueblo de México y para la Suprema Corte esta terna que está mandando”, manifestó.

Criticó que en los nombres enviados por el Presidente a la Cámara alta perfile dejar “todo en familia”, con personas como Lenia Batres, hermana del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y Bertha Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.

. Gráfico: La Razón de México

“Las tres personas son de Morena, una es hermana de Martí Batres Guadarrama, la otra es hermana de Luisa María Alcalde; todo está quedando en familia, qué terrible, y la otra persona (María Estela Ríos), que hasta ahorita no le conozco parentesco, es la que tiene como coordinadora de asuntos jurídicos de la Presidencia de la República, está metida con él; entonces, ¿qué clase de imparcialidad puede haber? Pésimo”, subrayó.

En el mismo sentido se expresó el senador del PAN Damián Zepeda, quien dijo que el problema comenzó porque Arturo Zaldívar, “de manera poco ética, renuncia de manera anticipada para generar esta oportunidad a Andrés Manuel López Obrador. Le regala al Presidente de la República el derecho de hacer una propuesta de una persona incondicional”.

Apuntó que el mandatario federal aprovechó esta oportunidad y “se excedió brutalmente” con la terna de incondicionales que envió al Senado de la República.

Es una provocación y es un exceso de incondicionalidad lo que propuso. Nadie (en la oposición) debe dar el voto para avalar. (Quien llegue, que) entre con el estigma de ser incondicional, con poca credibilidad

Damián Zepeda

Senador del PAN

“Es una provocación y es un exceso de incondicionalidad lo que propuso. Piden tres perfiles, respeto a todos los seres humanos, pero nos toca calificar las propuestas; entonces, lo ideal para revisar si alguien cumple o no la idoneidad para estar en la Corte es que tenga capacidad, trayectoria y experiencia, porque no es un cargo para llegar a aprender e independencia, que no significa ser opositor ni promotor del gobierno”, manifestó.

Dijo que nadie en la oposición debe dar el voto para avalar estos nombramientos, pese a que eso implicará que, concluido todo el proceso, sea el Presidente quien designe al nuevo ministro de la Suprema Corte, pero consideró que es importante que, entonces, “entre con el estigma de ser incondicional, con la poca credibilidad”.

Para el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, la renuncia de Zaldívar fue la “conclusión de su arrodillamiento” ante el poder.

Esta terna es una burla republicana al Legislativo, porque no quieren colaborar, es un desprecio al diálogo entre los dos poderes para generar jueces constitucionales, como se eligen en otros países

Germán Martínez

Senador del Grupo Plural

Consideró que si bien le roba la opción de elegir a un nuevo ministro a cualquiera de los actuales aspirantes presidenciales, que en su momento deberían haber tomado esa decisión, en los hechos, “a quien le están robando la posibilidad de elegir un ministro, es al presidente que elijamos los mexicanos”.

Sin embargo, comentó que no sorprende la terna que envió López Obrador e ironizó que ya sólo le faltaba que incluyera a un militar.

Estimó que el mensaje que envía el Presidente de la República con sus propuestas es que “me importa un rábano el diálogo entre dos poderes”, cuando la Constitución establece un diseño para que sean el Poder Ejecutivo y el Legislativo los responsables de elegir ministros independientes e imparciales.

“Son perfiles sumamente cercanos al Poder Ejecutivo y que el diseño constitucional que desprecia la 4T es que el nombramiento sea en un diálogo, una colaboración entre dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, para que sea fortalecido en independencia e imparcialidad una juez (…). Esta terna es una burla republicana al Legislativo, porque no quieren colaborar, es un desprecio al diálogo entre los dos poderes para generar jueces constitucionales, como se eligen en otros países”, remarcó.

Martínez Cázares señaló que la expectativa es que la oposición en la Cámara alta rechace esta terna, si es que se sigue todo el proceso legislativo, primero en la Comisión de Justicia y después ante el pleno, pero dijo que no estaba de más llamarla a actuar con congruencia.

Y es que recordó que no es la primera ocasión que, con votos de la oposición, se respaldan las propuestas presidenciales: “Sí hay que hacer el llamado a la oposición, porque luego andamos con arreglitos y acuerdos debajo de la mesa”.