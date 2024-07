Ve “plan con maña” para tirar mayoría calificada

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció ayer una “maniobra politiquera” y un “plan con maña” por parte de la oposición, en complicidad con el juez noveno de Distrito de la Ciudad de México, Rodrigo de la Peza, para nombrar a dos magistrados en el Tribunal Electoral, lograr la mayoría ahí y evitar la supuesta sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

Tras reiterar su respaldo a la decisión de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de presentar una solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados en contra del juez De la Peza Flores, aseguró que éste “pisotea y viola” la Constitución mexicana.

“¿Para qué quieren nombrar esos dos (magistrados), de cuándo acá al juez le importa que esté integrado completamente el Tribunal?, pues todo es un plan con maña, porque los dos que quieren poner son del bloque conservador y entonces tendrían mayoría en el Tribunal y podrían cancelar la elección. Pero eso no es, para no exagerar, no.

“Lo que más añoran es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta sobrerrepresentación y Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no puedan reformar la Constitución. ¿Eso es mafia o no es mafia?”, cuestionó.

En la conferencia de prensa mañanera, aseguró que se trata de una maniobra politiquera del bloque opositor, porque el juez noveno de Distrito en Materia Administrativa no tiene facultades para pedir al Tribunal Electoral que nombre las dos magistraturas faltantes.

“¿Qué tiene que hacer un juez para calificar la elección presidencial y la elección federal? Un juez. ¿Pero cómo se atreve a violar así, a pisotear la Constitución? Porque se sienten protegidos por los de la Suprema Corte de Justicia, y los de la Suprema Corte se sienten protegidos porque tampoco son los que mandan, en esto hay, como se dice en algunos lugares, nivelitos, arriba hay otros”, subrayó.

Por ello, abundó, cuando dice la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que va a interponer una denuncia para juicio político al juez Rodrigo de la Peza, “claro que está bien, ya basta que estén pisoteando la Constitución”.

Recordó que no es nada más este caso, pues los que deberían de respetar la Constitución, los ministros, la violan al ganar más que el Presidente de la República.

“Son unos caraduras, cretinos, ¿cómo van a impartir justicia así? Y todavía hay quienes dicen no, no hace falta la reforma al Poder Judicial, o como el señor Alazraki, que dice que no se dan cuenta que vivimos en una dictadura”, dijo.

El mandatario federal cuestionó: “¿Yo qué tengo que ver con Iturbide?, ¿en qué me parezco a Santa Ana?, ¿cuál es mi similitud con Porfirio Díaz?, ¿qué tengo que ver con Carlos Salinas de Gortari?

“En lo internacional, ¿qué tengo que ver con Hitler, Mussolini, con Franco o con Pinochet? Yo soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco y soy demócrata, de verdad, no hipócrita, porque quiero que sea el pueblo el que mande en México y decida en México, no la oligarquía, una minoría rapaz, hipócrita, racista, clasista (…)”, resaltó el Presidente.

Planteó que “aceptar sin conceder, como dicen los abogados, de que no se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial. Imagínense en qué terminaría el país, si los jueces dejan en libertad a delincuentes peligrosísimos de las bandas que operan en el país y a delincuentes de cuello blanco. O esto que acaba de hacer un juez, se atreve a ordenarle al Tribunal Electoral que se nombre a dos nuevos magistrados y con qué facultad, si constitucionalmente es el Tribunal Electoral el que tiene la facultad para resolver”.