Ven complejo lograr acuerdo en nombramiento para la Corte

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, reconoció que será difícil lograr los consensos necesarios para elegir, en el plazo de 30 días, a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir de la terna que les envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistada tras la ceremonia solemne para la develación, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, de las leyendas: “Rudesindo Cantarell Jiménez” y “Escuadrón 201, Águilas Aztecas”, evitó precisar si la militancia y afinidad a Morena dificultarán los acuerdos.

Sin embargo, apuntó que la Comisión de Justicia será el primer filtro para definir si las integrantes de la terna —Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González— son idóneas.

“La Comisión de Justicia va a ser la encargada en el interior, en el seno de lo complejo que son los debates en comisiones, de definir si son idóneas o no son idóneas. Ése es el primer filtro más importante. La opinión que yo pueda tener en este momento no tiene trascendencia, porque no voy a definir, quienes van a definir son los integrantes de la Comisión de Justicia.

En estos momentos en el Senado es complejo tener acuerdos. Ha sido muy difícil ya tener acuerdos de mayorías calificadas. Tenemos que agotar el diálogo, tenemos que agotar lo que el reglamento nos establece

“Entonces, en estos momentos en el Senado es complejo tener acuerdos. Ha sido muy difícil ya tener acuerdos de mayorías calificadas. Tenemos que agotar el diálogo, tenemos que agotar lo que el reglamento nos establece, y si es que no es posible que se logre la idoneidad, será la propia Comisión de Justicia quien lo habrá de determinar”, declaró.

Cabe recordar que la Constitución establece que, después de que el Presidente presenta la terna, los senadores tienen un plazo improrrogable de 30 días para hacer la designación. Si no resuelve en dicho plazo, ocupará el cargo la persona que, dentro de la terna, designe el Presidente.

En caso de que la Cámara rechace la totalidad de la terna, el Ejecutivo presentará una nueva, la cual, si es rechazada nuevamente, el primer mandatario podrá definir quién ocupará el cargo.

Ante la pregunta por el resto de los nombramientos que también están pendientes en la Cámara alta, la senadora por Morena llamó a que todos los grupos parlamentarios a buscar los consensos necesarios.

“No solamente señalemos a la fuerza mayoritaria, por sí solos no construimos mayorías, necesitamos a las minorías, que cada grupo parlamentario asuma su responsabilidad para que todos los nombramientos que están pendientes salgan. La voluntad política se requiere del mayor, pero también del menor. Entonces, es una corresponsabilidad, no es de un grupo parlamentario”, consideró.

Respecto a la situación que se registró en la sesión del miércoles en el Senado, en la que al final sólo había 38 senadores, la política tlaxcalteca justificó que fue la despedida de la senadora Xóchitl Gálvez, virtual aspirante presidencial de la oposición, por lo que le organizaron un evento para darle el adiós de la sede legislativa.

Sin embargo, descartó que la ausencia de legisladores de las sesiones vaya a ser una constancia, aunque dijo que si se registra de nuevo una situación así, entonces aplicará el reglamento del Senado.

“No es constante, eso no va a seguir pasando. Yo he convocado a todas y todos los senadores a mantenerse en la responsabilidad”, expresó.