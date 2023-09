Ven falta de acciones en rezago educativo

Expertos en temas educativos aseguraron que la educación en México continúa en mal estado y los reportes de diversos organismos sólo confirman que las autoridades educativas no han realizado acciones para combatir el rezago y mejorar las condiciones de los estudiantes de educación básica, pues la SEP está “aturdida” con temas políticos.

En entrevista con La Razón, Paulina Amozurrutia, directora de la organización Educación con Rumbo, consideró que no se resolvió de manera correcta la crisis pospandemia, ya que dejó al menos dos años de retraso de los estudiantes, además de que no se ha hecho una evaluación y diagnóstico posterior para corregir el problema, y en cambio se aplica un nuevo modelo educativo en medio de una crisis poco atendida.

“Por esa razón, en Educación con Rumbo generamos nuevos materiales para ayudar a los maestros con esta grave crisis. La crisis pospandemia no fue atendida, no fue diagnosticada y, por ende, no fue resuelta”, subrayó.

La crisis pospandemia no fue atendida, no fue diagnosticada y, por ende, no fue resuelta

Paulina Amozurrutia, Directora de la organización Educación con Rumbo

Advirtió que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) asegura que, de tener dos años de atraso escolar, pueden convertirse ya en cuatro, debido a que no se ha realizado nada para la atención del problema y los reportes de la propia Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) lo confirman.

“La Secretaría de Educación Pública (SEP) debe tomar cartas en el asunto de manera urgente, y que deje de estar jugando con los libros de texto y la educación del país, y con una generación que desgraciadamente van a ser analfabetos prácticos, porque no entienden los temas más relevantes en la educación, que son matemáticas y lecto-escritura”, opinó.

Amozurrutia Navarro mencionó que se necesita que los profesores sean capacitados en los aprendizajes mínimos en lecto-escritura y matemáticas, con el fin de salvar el ciclo escolar, se mejoren estos dos rubros y no meterse en otros campos ideológicos de menor relevancia.

El verdadero problema es qué vamos a hacer ante una reforma que no toma en cuenta, precisamente, este rezago

Eduardo Backhoff Escudero, Presidente del consejo directivo de la asociación no gubernamental Métrica Educativa

“Creo que la SEP está aturdida con un proceso político que se está basando en otras cosas y no en la educación, que es lo que realmente importa para los menores. Es preocupante que los menores desconozcan temas básicos”, agregó.

De acuerdo con los resultados de un análisis de Mejora Continua de la Educación, que La Razón publicó el pasado fin de semana, en el área de lectura el estudio muestra que el porcentaje de aciertos más elevado obtenido en las pruebas aplicadas fue en segundo grado, con 61.9 por ciento.

A partir de ahí, se notó una caída constante de hasta 23 puntos en los dos grados escolares subsecuentes, pues en tercero el porcentaje fue de 49.9 por ciento y, en cuarto, de 38.8. Para quinto grado hubo un aumento marginal, al ascender sólo a 38.9 por ciento. Para el sexto grado, el indicador se eleva a 43.9 por ciento.

Para Eduardo Backhoff Escudero, presidente del consejo directivo de la asociación no gubernamental Métrica Educativa y extitular del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el informe de Mejoredu es lo único con lo que cuenta el país, aunque en muchos aspectos es básico.

“Realmente estamos muy mal. En realidad, este reporte de Mejoredu es lo único que tenemos en este momento para evaluar la educación; es la única referencia para ver lo mal que estamos.

“Lo que señala es que de verdad sí hay un grave rezago, pero el verdadero problema es qué vamos a hacer ante una reforma que no toma en cuenta, precisamente, este rezago”, explicó.

Señaló que, en un principio, las autoridades educativas deben al menos tomar en cuenta la poca información que se tiene al respecto y, con ella, analizar cuál es el rezago en cada grado escolar.