Ven en INE “más que presión, agresión” por supermayoría; proyecto la perfila

A pesar de las “agresiones”, más que “presiones” contra el INE, que ayer denunció el consejero electoral Uuc-kib Espadas, el órgano electoral proyectó que Morena y sus partidos aliados tengan 72.8 por ciento de la representación en la Cámara de Diputados, con 364 legisladores, al plantear que la distribución de espacios plurinominales se haga por partido y no por coalición.

Con ello, se prevé que Morena, PT y PVEM cuenten con la mayoría calificada (dos terceras partes) en la Cámara baja para aprobar las reformas de las que dispongan, como las 18 constitucionales que envió el Presidente en febrero pasado, o cualquier enmienda legal.

De acuerdo con el proyecto de resolución sobre la legalidad del criterio por el que serán distribuidos los espacios legislativos, las diputaciones plurinominales no serán asignadas por coalición, como lo exige la oposición, lo cual ha representado “agresiones” contra miembros del INE, expuso el consejero Uuc-kib Espadas.

Consideró que los llamados y demás opiniones que diversos actores políticos han hecho para exigir que el INE interprete la Constitución y no permita una sobrerrepresentación de Morena y aliados en el Congreso, no se trata sólo de una presión.

“Más que presión, son agresiones: ‘si no votan como nosotros decimos, son traidores’, ‘a ver si no los han comprado’. A mí francamente me da igual”, dijo en entrevista.

Recalcó que no se puede ignorar lo que mandata la Carta Magna; sin embargo, los cambios que se llegaran a dar a partir de una interpretación de la misma, y no su aplicación literal, deberán tener como base argumentos jurídicos.

Luego de recordar que este anteproyecto aún debe ser votado por la Comisión de Prerrogativas, que él preside, y el Consejo General el viernes, refirió que aún puede haber cambios.

Por lo pronto, según el anteproyecto de acuerdo del Consejo General del INE por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y se asignan a los partidos políticos nacionales las diputaciones que les corresponden para el periodo 2024-2027, y que este miércoles será discutido en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, de las 200 plurinominales, 108 corresponderán a Morena, PVEM y PT, en 75, 20 y 13 lugares, respectivamente.Mientras tanto, en la oposición, el PAN se quedará con 40 curules; PRI, con 26, y Movimiento Ciudadano, con 26 también.

De esta forma se configura que el bloque de la 4T se hará de 364 diputaciones en total y el de contención con 136, considerando un lugar que el PRD alcanzó por el principio de mayoría relativa y una diputación independiente.

Esto permitirá aprobar reformas constitucionales sin obstáculos de la oposición, la cual ni siquiera tendría la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad para frenar alguna norma que consideren violatoria de derechos, pues, de acuerdo con la Constitución, estas acciones judiciales sólo pueden ser promovidas, desde el plano legislativo, por las minorías siempre y cuando éstas conformen una representación mínima del 33 por ciento, de lo cual PAN, PRI, PRD y MC en su conjunto estarán lejos, con el 27.2 por ciento que alcanzarán.

Sin embargo, aún no es un hecho que las reformas tengan un camino llano en el Poder Legislativo, debido a que la 4T no cuenta con la mayoría calificada en el Senado —aunque sí se encuentra cerca— por donde los cambios constitucionales también deben pasar para luego conseguir que al menos 17 congresos estatales las aprueben y así llegar al Diario Oficial de la Federación (DOF) para convertirse en una realidad.

Y es que la proyección apunta que, en la Cámara alta, Morena tendrá 60 escaños; el Verde Ecologista, 14, y el PT, nueve; es decir, un total de 83 y que representa 64.8 por ciento de las 128 senadurías en total. Esto le alcanzará para avalar reformas a leyes, por ser la mayoría simple, pero no las que son a nivel constitucional.

En tanto, la fuerza opositora en la Cámara alta se perfila con 22 panistas, 16 priistas, dos perredistas y cinco emecistas.

AMLO pide a 5 líderes de la IP posicionarse



El Presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a los cinco empresarios más ricos del país a emitir su opinión, de manera privada o personal y no a través de los organismos empresariales, sobre su oposición a la supuesta sobrerrepresentación y si están de acuerdo en que se viole la Constitución como, dijo, lo propone el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el tema de la asignación de diputaciones plurinominales.

En un escalamiento del diferendo entre el Gobierno y el sector privado por la construcción de mayorías legislativas, y tras exigir a los empresarios dar la cara y no escudarse detrás de “membretes”, como el CCE, advirtió que grupos poderosos pretenden cooptar o amenazar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y a los magistrados electorales para violar la Constitución.

En la conferencia mañanera pidió: “Carlos Slim, quiero su opinión, no al Presidente, al pueblo de México, y no hace falta consultar abogados, él es muy inteligente y tiene juicio práctico, sentido común. Que nos diga qué opina, si está bien que las organizaciones a las que él pertenece estén solicitando que se viole la Constitución, si eso es éticamente correcto”.

Agregó que también se requiere conocer la opinión de los empresarios Germán Larrea, Ricardo Salinas, Alejandro Baillères y María Asunción Aramburuzabala, “a ver qué opinan y ya no se presione al Consejo General del INE ni a los magistrados del Tribunal Electoral federal”.

Expuso que tal vez no está claro para las organizaciones empresariales o no todos tienen la información sobre el tema de la asignación de plurinominales conforme lo establece la Constitución.

Minutos más tarde, Salinas Pliego respondió a la solicitud presidencial con una encuesta donde preguntó: “¿Es democrático, correcto y constitucional que el partido en el poder y sus aliados, el PV y el PT, se adjudiquen 75 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados, cuando el pueblo les otorgó solamente el 54 por ciento de los mismos? Prácticamente es el robo del 21 por ciento de curules a plena luz del día”.

Al conocer la respuesta, el mandatario federal dijo no darse por atendido porque no hay una respuesta clara y directa sobre su cuestionamiento de que si está a favor de que se viole la Constitución.

Por su parte, la empresaria María Asunción Aramburuzabala declinó en emitir un pronunciamiento sobre si estaba a favor o en contra de violar la Constitución en torno a la asignación de diputados plurinominales; dijo que no escuchó el llamado del Presidente, sino que supo de la situación por terceras personas. Explicó que revisaría con detenimiento el mensaje para definir una postura.

Ante la discusión de la supuesta sobrerrepresentación de la 4T Morena, PT y PVEM que habría en la siguiente legislatura, el mandatario federal criticó que el CCE, junto con partidos de oposición, intenten impedir la mayoría calificada.

“Son capaces de estar amenazando o cooptando, para decirlo elegantemente, queriendo cooptar a consejeros y a tribunales y a los ministros del Tribunal Electoral para que resuelvan una barbaridad, violando la Constitución y las leyes”, dijo.

El mandatario se refirió por segunda ocasión a la postura del CCE y el Consejo Mexicano de Negocios, quienes han pedido al INE y al Tribunal Electoral “interpretar” la Constitución para asignar las posiciones plurinominales en el Congreso de la Unión.

PAN exige corregir la asignación legislativa

La plana mayor del PAN exigió a los consejeros del INE corrijan la interpretación y asignación de la representación proporcional en la Cámara de Diputados, para evitar una supermayoría que pueda permitir que se cambie la Constitución.

En una visita al órgano electoral, el dirigente nacional, Marko Cortés, aseguró que si bien Morena y sus aliados obtuvieron 59.9 por ciento de la votación efectiva, de igual forma debe reconocerse que la oposición, en su conjunto, también obtuvo el voto plural con 43.1 por ciento de los votos el 2 de junio.

“Venimos a exigir a las y los consejeros del INE que reconozcan la pluralidad del voto de los mexicanos; pues si bien tienen la mayoría (Morena y aliados), el pueblo no les dio la mayoría calificada para modificar la Constitución. Exigimos que corrija la interpretación y la aplicación de los últimos procesos electorales, de la fórmula en la asignación de representación proporcional, porque cada vez está generando mayores distorsiones”, dijo el panista.

Agregó que la “distorsión” en la asignación “lleva al absurdo”, pues aseguró que no es posible que un partido que tiene la mitad de los votos, como es el Partido Verde, pueda llegar a tener más diputados federales. “Queremos que se reconozca lo que sucedió en las urnas y que se reconozca al PAN como la segunda fuerza que es”, afirmó.

Marko Cortés mencionó que desde 2018 se ha impugnado el tema de la representación, ya que desde 2015 se ha venido haciendo de manera incorrecta.Ante este panorama, confío en que el INE haga la distribución correcta de los espacios.