Ven uso de instituciones para intimidar a oposición

Los dirigentes del PRI y PRD acusaron al Gobierno federal de utilizar a las instituciones de justicia del país para intimidar a la oposición, luego de darse a conocer la vinculación a proceso del exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, detalló que este jueves el diputado electo por la vía plurinominal, Ildefonso Guajardo, les informó que habría sido vinculado a proceso, pero que el juez no vio necesidad de aplicar medidas privativas, por lo que seguirá su proceso en libertad.

“Confiamos que aclarará a plenitud cualquier duda de la Fiscalía General de la República y que el Juez lo absolverá. Esperamos que todo se resuelva favorablemente, y que en agosto ingrese a la Cámara de Diputados exonerado y sin presiones”, aseveró en redes.

El priista dijo que en vez de utilizar a las instituciones para intentar intimidar a la oposición, el Gobierno debería esclarecer la “evidente corrupción y delincuencia electoral” al interior de Morena y la administración federal.

Mientras que el dirigente del PRD, Jesús Zambrano aseveró que el objetivo de la acusación en contra del exfuncionario es quebrar la coalición opositora.

“Las acusaciones que le hacen son infundadas y tienen el propósito de quebrar la coalición legislativa porque él puede jugar un papel importante de crítica a este gobierno”, sostuvo.

Por separado, Damián Zepeda, senador panista, dijo a La Razón que “la justicia no se debe usar con fines políticos, no digo que lo sea en este caso, pero yo no creo en las casualidades, y considero que hay manejos políticos de la justicia”.

Desde la iniciativa privada, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, confió en que pronto Guajardo “demostrará ante las autoridades que su honorabilidad y prestigio siguen intactos”. También expresaron su solidaridad Juan Pablo Castañón, Gustavo de Hoyos, Bosco de la Vega, entre otros.

CELEBRA EXTITULAR DE SFP

Irma Eréndira Sandoval, extitular de la SFP, celebró “la expedita acción de la justicia en seguimiento a la denuncia que presentamos desde la SFP en contra de Ildefonso ‘G’ el año pasado”.