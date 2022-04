Ven a oposición con menos miedo a la 4T

Expertos en política nacional aseguraron que la oposición le está “perdiendo el miedo” al Gobierno federal y a Morena después de tres años, ya que la unión de la alianza Va por México vislumbra buenos augurios para el debate de reformas y la elección estatal del próximo 5 de junio.

En entrevista con La Razón, Hugo García Marín, politólogo de la UNAM, dijo que PAN, PRI y PRD no muestran temor al partido oficialista, porque la cohesión que tienen bajo la coalición les puede dar avances o hasta triunfos en los siguientes debates en la Cámara de Diputados y en las elecciones estatales.

“Lo que se está viendo es que la oposición se empoderó luego de la consulta de revocación y está comenzando a perder el miedo. Ahora ya están viendo la posibilidad de plantear su agenda con una nueva visión, ya que están, de manera más decidida, actuando ante los ataques de Morena y sus aliados”, explicó.

Hugo García Marín, Politólogo de la UNAM

El experto mencionó que la unión del PRI, PAN y PRD se perfila para ser ahora una verdadera opción ciudadana, luego de los fallos del Gobierno federal, dijo, además de que la unión va a estar más cohesionada para las reformas que vienen, porque “se vislumbra un bloque cada vez más fuerte con miras ya al 2024, sobre todo en la defensa que se espera del Instituto Nacional Electoral”.

Por separado, el también politólogo de la UNAM, Ulises Corona, detalló que en este momento hay una buena actuación de la oposición, que es centrada, unida y cohesionada, contrario a Morena, porque el partido “está desesperado, sin estrategia y dudoso”.

“Con muchos titubeos en su operación política; de hecho, no veo operación política, no hay capacidad para buscar consensos. Me parece que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya comenzó a buscar su plan B y su reforma al litio, porque no le van a dar buenos resultados sus legisladores”, aseguró.

Ulises Corona, Politólogo de la UNAM

Corona comentó que el Ejecutivo debe hacer un análisis de quiénes son los actores que le sirven y los que no, “ya que hay muchos que están desgastados y, más que ayudar, comienzan a ser un problema, como el mismo Mario Delgado y algunos legisladores o delegados estatales”.

Advierten riesgo comercial

Organizaciones civiles aseguraron que, en caso de que no se persigan y sancionen las irregularidades y delitos electorales que se presentaron en la consulta de revocación de mandato del pasado 10 de abril, se crea un precedente de riesgo para los futuros ejercicios democráticos.

En conferencia, el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), René Bolio, dijo, a pregunta expresa de La Razón, que no se pueden dejar pasar las “graves violaciones a la legalidad, a la Constitución, que no respetó el propio Presidente de México ni sus secretarios y funcionarios”.

“Hoy, la impunidad pública y la violación de las leyes electorales es gravísima, porque se puede convertir en un precedente riesgoso para las siguientes elecciones, donde la gente ahora sí esté interesada en participar y que puedan pasar inadvertidas para la Fiscalía, para el Tribunal y la policía, ya que son delitos que sí se cometieron”, aseveró.

Bolio detalló que la consulta de revocación tuvo una campaña en un sentido a favor del Presidente y nadie en contra, además de que fue desplegada a nivel nacional y tampoco fue fiscalizada.

Indicó que la mayor irregularidad fue la participación de servidores públicos, que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial se encargó de señalar como un delito electoral e irregularidad, además del acarreo que se gestó.