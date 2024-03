Ven plan anticrimen de presidenciales, inconcluso

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) señaló que las propuestas de seguridad de las candidatas a la Presidencia de la República en un inicio “suenan bien”, aunque dijo que hay claroscuros en algunas de sus iniciativas, como el fortalecimiento a la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, los programas sociales o la legalización de la marihuana.

Mientras que la propuesta de Jorge Álvarez Máynez la desaprobó, debido a que aseguró que la legalización de la cannabis es vieja, que no traerá resultados. “Sobre el candidato que nadie se acuerda, legalizar la marihuana va mucho tiempo atrás sobre parar la violencia, lo que demuestra que no sabe de lo que habla”, aseveró.

En el caso de Claudia Sheinbaum, dijo que hay cosas que suenan bien, como el fortalecimiento entre los estados y la Federación, así como de la Guardia Nacional, pero omite el rol que va a tener el Ejército en su administración y decir que si alguien desmanteló el sistema nacional de seguridad pública fue el actual Gobierno.

Señaló que, por ejemplo, el estado de Guanajuato fue abandonado totalmente, ya que, a diferencia de otros, no se manda apoyo de la Federación, pues sólo los policías estatales hacen todo el trabajo; además, comentó que no se conoce la capacitación que tiene la Guardia Nacional, ya que no rinde cuentas.

“Omite decir que para fortalecer hay que invertir, y este Gobierno recortó de manera sustancial para las policías y fiscalías estatales, que perdieron entre 30 y 40 por ciento de recursos. Las policías estatales siguen por cuarto año sin un centavo. Seguir con los programas sociales está bien, sólo que eso no sirve para temas de seguridad”, afirmó.

En el caso de Xóchitl Gálvez, mencionó que ve bien su propuesta de fortalecer la Guardia Nacional y sacar al Ejército de cosas que no le competen; sin embargo, explicó que es ingenuo decir que se van a retirar a los soldados, porque tienen un poder tan fuerte, que se ha hecho del funcionamiento de buena parte del aparato gubernamental.

“No creo que lo importante sea duplicar el número de efectivos en la Guardia Nacional; lo importante es que sepa qué hacer. Tenemos un cuerpo inservible y por ello se debe fortalecer con un plan integral con recursos y ver qué pasa, pues puede que sólo sea un slogan de campaña también”, indicó.