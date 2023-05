Ven en sociedad civil con recelo y excesivo el filtro del millón de firmas

La propuesta planteada por el PAN para designar al candidato presidencial de oposición es vista con recelo por parte de organizaciones como el Frente Cívico Nacional (FCN) y Sociedad Civil México, cuyos integrantes reclamaron la falta de una propuesta completa de método y la ausencia de mecanismos para incorporar a la sociedad civil, además de considerar excesivo que cada aspirante deba presentar un millón de firmas.

El dirigente del Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, calificó como “excesivo y elevado” exigir que quien busque abanderar a la oposición junte un millón de firmas, como pidió el dirigente panista Marko Cortés, dado que la cifra triplica tan sólo el número de militantes del blanquiazul.

En entrevista con La Razón, sugirió que los partidos deberían considerar la realización de elecciones primarias para que los ciudadanos voten entre las opciones que se les presenten, y una de las razones que expuso es que no se debe dejar fuera de la decisión a las miles de personas que marcharon junto a ellos en noviembre y febrero en la Ciudad de México, ya que es una gran fuerza que no se puede dejar de lado.

“No me estoy refiriendo a que me consulten a mí, a Claudio (X. González) o Juan Francisco Torres Landa, o Ana Lucía (Medina), o Fernando Belaunzarán. Nosotros queremos que consulten a los ciudadanos, a esos millones de mexicanos que están preocupados por la democracia y que se han manifestado”, dijo.

Si nos presentan un método de cómo participa la sociedad civil, seguramente lo vamos a aceptar. Se debe decir si es con una aplicación y qué candados puede haber. Queremos saber los tiempos y mecanismos

Guadalupe Acosta, Dirigente del FCN

Aunque subrayó que hasta el momento todo lo dicho sobre el método sólo es una propuesta y no un plan definitivo, el exdiputado por el PRD pidió a los partidos garantizar la inclusión de la sociedad civil y ser transparentes.

“Si nos presentan un método de cómo participa la sociedad civil, seguramente lo vamos a aceptar. Se debe decir si es con una aplicación y qué candados puede haber. También queremos saber los tiempos y mecanismos de selección entre los diferentes métodos”, comentó.

Apuntó que el sistema de elección debe incluir requisitos aparte de los que ya establece la Constitución, como son una edad mínima y ser mexicano, porque “no puede llegar cualquiera a registrarse”.

Al respecto, Amado Avendaño, también integrante del FCN, cuestionó la viabilidad de la propuesta de Cortés Mendoza y señaló que lo que se requiere no es la recolección de firmas, sino posicionar a la oposición en unidad en torno a un solo proyecto.

Por ello, coincidió con Acosta Naranjo en que se buscará que los partidos implementen elecciones primarias, para que la ciudadanía se exprese, haya reglas claras y todos puedan participar.

De inicio, no es una propuesta que nos deje medianamente satisfechos. Es unilateral, nada más señalan lo relacionado con ciertos filtros (y) no vemos para nada que está incluida la opinión de la sociedad civil

Ana Lucía Medina, Cofundadora de SCM

En consonancia, Ana Lucía Medina, cofundadora de Sociedad Civil México, manifestó que, tras el anuncio del PAN, se generaron dudas, pues consideró que la propuesta se planteó en un momento inadecuado, ya que lo idóneo es que la atención se centre en las elecciones en curso.

“Nos parece que, de inicio, no es una propuesta que nos aliente, no es una propuesta que nos deje medianamente satisfechos ni mucho menos; creemos que es unilateral, que nada más señalan lo relacionado con ciertos filtros para que todos aquellos que aspiran puedan seguir en una segunda etapa de un proceso en el que no vemos para nada que está incluida la opinión de la sociedad civil”, comentó, en entrevista con La Razón.

También estuvo de acuerdo con el Frente Cívico en que la petición de un millón de firmas es un “exceso” y algo que puede prestarse a malas prácticas entre quienes busquen abanderar a Va por México.

Señaló que para Sociedad Civil, que al igual que el FCN, forma parte la alianza Unid@s, el momento oportuno de iniciar la discusión sobre la candidatura presidencial debe ser después del 4 de junio, una vez que la población haya ejercido el voto en las elecciones locales y que se haya superado el reto de aumentar la participación ciudadana.

Sugirió a los partidos que, llegado el momento, tengan apertura para diversificar el proceso de selección más allá de la obtención de firmas, y así se piense en realizar “pasarelas” y recorridos por el país, así como el desarrollo de foros y debates, donde todos fijen y escuchen posturas respecto de diversas problemáticas del país.

Advirtió que mientras no haya un método bien construido y consensuado, más allá de las “cúpulas” partidistas, ocurrirán más malentendidos y acusaciones entre aspirantes, como los que se han visto recientemente, lo cual “daña” la percepción de unidad que se exige a la alianza.

Como parte de esto, hizo un llamado a Movimiento Ciudadano (MC) a frenar la campaña con la que llama a no votar por el PRI y acusar que las gubernaturas ya las ganó Morena como producto de un pacto partidista.

“Es un mensaje profundamente antidemocrático que hiere muchísimo el trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil para incentivar a la gente a que salga a votar.

“Es una gran traición a la lucha democrática salir a anunciar que ya ganó Morena, porque están anulando absolutamente la voluntad ciudadana y hay que recordarles, no solamente a MC, sino a todos los partidos políticos, que son entidades de interés público y deben abonar a la cultura democrática”, expuso.

Los líderes de las asociaciones pidieron a los partidos políticos acatar el llamado de unidad que se les ha hecho anteriormente y no generar distracciones de lo que hoy consideran el objetivo clave: ganar las elecciones en Coahuila y el Estado de México.

“Hacemos un llamado a todo mundo a serenarse, a poner los intereses del país por delante. No nos asusta la discusión, pero debemos darla con respeto y con el compromiso de que, habiendo varias personas que aspiran, quien resulte ganador de un proceso democrático, con ese candidato debemos de cerrar filas porque vamos a enfrentarnos al Gobierno de la República”, dijo Acosta Naranjo.

“Débil y mediocre” plan de Marko Cortés: Zepeda

El senador del PAN, Damián Zepeda, calificó la propuesta del dirigente de su partido, Marko Cortés, para elegir al candidato presidencial, como una “postura débil y mediocre” para administrar la derrota de la oposición en los comicios del 2024.

Ante el planteamiento del líder del blanquiazul para que los que aspiren a la candidatura presidencial de Va por México sumen el respaldo de un millón de firmas, el también aspirante presidencial por parte del blanquiazul manifestó que, con estos filtros, pretenden evitar una competencia genuina.

“Me parece sumamente negativa y completamente lamentable la actitud que veo hoy de la dirigencia nacional; es completamente contraria a lo que necesitamos los mexicanos; es una actitud de quien está administrando la derrota, no de quien está queriendo ir por la victoria; nosotros necesitamos ir a ganar, no ir a competir; esa es una postura débil, mediocre. Necesitan los mexicanos que el PAN esté a la altura de las circunstancias y salga a representarlos”, declaró.

El político sonorense señaló que el mensaje que Acción Nacional manda al país con este tipo de estrategias en realidad es que la oposición pretende alejarse de la posibilidad de ganar en la próxima elección federal.

Ante los medios de comunicación, señaló que el planteamiento de exclusión es para hacer “trajes a la medida”, lo que evita la competencia entre los aspirantes de la oposición.

“Estos trajes a la medida para evitar la competencia lo único que hacen es alejarnos de la posibilidad de ganar y yo quiero ganar, no competir; entonces, mi llamado es: vayamos a un ejercicio abierto, público, transparente, donde compitan todos los que quieran, no excluyan”, aseveró el panista.

Damián Zepeda cuestionó, además, la prisa para que se defina al candidato presidencial para los meses de agosto o septiembre.

Señaló que no se debe seguir el esquema de Morena, porque son fuerzas políticas diferentes y en la oposición deben promover a los candidatos hasta la última etapa del proceso electoral, para hacerlos más competitivos.

“Hoy, no sólo el PAN, sino en toda la oposición, no existe un solo liderazgo competitivo en la oposición que al día de hoy, en los números, le gane o le compita a Morena; lo repito y me incluyo, para que no digan que estoy ofendiendo a nadie: no existe ningún liderazgo en la oposición que sea competitivo hoy; hay que generarlo; esto sólo es un problema para aquel que no lo acepta, aceptemos esa realidad y hagamos lo que tengamos que hacer, un proceso novedoso; salgámonos de la caja y construyamos ese liderazgo”, manifestó.

El aspirante presidencial panista subrayó que en la oposición tienen que romper el molde, porque incluso es necesario arrebatarle el monopolio de la sucesión a los aspirantes de Morena.

“Va a lograr dos cosas: primera, romperle el monopolio de la sucesión presidencial de Morena, jalar la marca a la oposición con un ejercicio real, genuino, y mostrar los perfiles para que la gente, no una cúpula, no en el escritorio, la gente decida quién quiere que sea el o la candidata a la Presidencia de la República; ahí quiero participar y ganar, y estoy listo, pero si quieren hacer un ejercicio de exclusión, desde ahorita les digo que eso no va a funcionar”, insistió.

...Y Germán Martínez también lo descalifica

El senador del Grupo Parlamentario Plural, Germán Martínez, descalificó el “improvisado, precipitado, tardío y dirigido” método propuesto por el dirigente partidista Marko Cortés, para que los aspirantes presidenciales de la oposición presenten un millón de firmas de respaldo, pues aseguró que “un procedimiento donde manda el dinero genera una prostitución”.

Desde su punto de vista, el también expresidente nacional del PAN señaló que la recolección de firmas da pie a la compra de éstas, por lo que consideró que “esa gente de la marea rosa, del INE no se toca, que llenó las calles de México (en las marchas de noviembre y febrero), no se merece un candidato a la Presidencia construido con rebaños, prostituidos con lana, con padroneros negociantes, que luego son proveedores de gobiernos municipales, con movilizadores, con listitas en la mano de acarreos, con camiones bajándose a una casilla”.

“Eso es a lo que nos están llamando, con firmas compradas y que después se meta Morena a meter firmas, y que después se vaya al tribunal y que después se diga que nadie sacó. No merece eso esa gente. Merece un líder que le devuelva la jefatura de Estado a la Presidencia de la República y que le devuelva el miedo a los criminales y las medicinas a los hospitales”, expuso en Radio Fórmula.

Martínez Cázares aseveró que se trata de un método que ni siquiera fue consultado con las otras dirigencias partidistas, “que no define candidato, ni defiende a Santiago Creel, para el que está hecho”, aunque mencionó que el beneficiario será el líder priista Alejandro Moreno.

Agregó que no hay ninguna garantía con el método y que Cortés Mendoza va a tener que “desdecir de él”.

Método de la oposición, “brillante”, ironiza AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “brillante” la idea del Partido Acción Nacional (PAN), el cual propuso que el candidato de la oposición sea quien demuestre que tiene el apoyo ciudadano y logre reunir un millón de firmas.

“Pero sí, ya es la definición del método. Van a tener que reunir un millón de firmas. Sí lo logran, pero no muchos, o sea, porque hay como 60, como 100. ¿Cuántos lograrán juntar un millón de firmas de ellos? Como unos 10 o cinco. Y le tienen que meter, tienen que hacer trabajo. Es muy buena la propuesta, brillante, porque cuando menos van a estar entretenidos trabajando y para que ya nos dejen un tiempo”, ironizó el mandatario.

Incluso, recomendó que tengan cuidado al revisar las firmas que se presenten para evitar que los engañen con documentos falsos: “Un millón de firmas, sí. Hay que tener cuidado porque las falsifican, y no hablo al tanteo, tengo pruebas. Ahí se los dejo de tarea, para que vean que sí falsifican firmas”.

También señaló que, al parecer, la oposición terminará copiando su propuesta para seleccionar candidatos en Morena con el método de encuestas, y bromeó con “cobrar regalías por derecho de autor”.

“Los conozco muy bien, por eso hasta ahora que decidieron cómo van a… Ya les voy a cobrar derechos de autor, porque me están plagiando, pero ya estoy viendo que van a terminar haciendo encuestas, para allá van, están pidiendo firmas”, enfatizó.

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal se manifestó por respetar los métodos o requisitos que cada organización política imponga a sus militantes que buscan ser candidatos.

“Y es un método, además, de ellos, y hay que respetarlo. Y cada partido pues tiene su sistema”, señaló el Presidente.

Las declaraciones de López Obrador se dieron luego de que, el sábado pasado, el presidente del PAN, Marko Cortés, comunicó a los consejeros panistas los filtros para quien aspire a la candidatura presidencial: que demuestre el nivel de conocimiento que se tiene de ellos en la sociedad, así como su capacidad organizativa y estructural.

De acuerdo con la propuesta, quienes busquen ser el candidato presidencial de la coalición Va por México deberán demostrar que el 40 por ciento de la sociedad los conoce y al menos el 15 por ciento votaría por ellos.

El tercer requisito que se pide a los aspirantes es que presenten firmas de apoyo, equivalentes al uno por ciento de la lista nominal de electores en por lo menos 17 estados. Esto representa que entreguen 956 mil firmas.

Ese mismo sábado se reunieron los liderazgos más fuertes del PRI que también buscan la candidatura presidencial.

“Estamos reunidos con Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría y Alejandro Murat, perfiles importantes de nuestro partido, con la capacidad y experiencia para enfrentar los retos que vive México. ¡El PRI siempre pondrá por delante el bien del país!”, escribió el presidente del PRI en su cuenta de Twitter.