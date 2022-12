Vendrá batalla jurídica para frenar cambios, aseguran

Tras la aprobación de la Reforma Electoral, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que será a “golpes de jurisprudencia” que se logre salvar la democracia en México.

En un evento privado en el marco de la inauguración del II Encuentro Nacional del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA), el consejero señaló que vendrá una batalla jurídica para frenar los cambios en el sistema electoral.

“Hay quien pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE. A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas porque no son tiempos todavía de entierro”, expresó Córdova Vianello.

Durante la inauguración del encuentro, señaló que los mexicanos tienen la enorme tarea y el desafío histórico y nacional de preservar “lo bueno de lo poco que hemos hecho bien en las últimas tres décadas”, al referirse a las “elecciones libres, auténticas y secretas”.

El funcionario electoral dejó en claro que no permitirán que en el país no se pueda decir el día de mañana que “en México seguimos construyendo cultura cívica y democracia, y no que hayamos emprendido una ruta de regresión democrática, como lamentablemente ha ocurrido en muchos otros países, en otros lugares, en otras épocas”.

Precisó que, en los últimos 30 años, se ha consolidado un sistema democrático que ha permitido a los ciudadanos votar por quienes los gobiernan y representan.

“Con nuestro voto libre, emitido en elecciones auténticas, por autoridades autónomas del poder e independientes de los legítimos intereses de partido (...) Los que decidimos si quienes nos gobiernan lo hacen bien o merecen irse a su casa. Esa es una conquista democrática que no podemos, corrijo, que no vamos a permitir perder”, sentenció.

El objetivo general del II Encuentro es analizar los avances y resultados alcanzados por la ENCCÍVICA como parte de un ejercicio de evaluación de la propia estrategia, a través de su mecanismo de seguimiento y gobernanza, para formular elementos analíticos que contribuyan a la creación de una nueva política pública institucional en materia de cultura cívica.