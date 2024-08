Venganza por diferencias políticas intento de captura de Javier Corral: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en la intención de la captura del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, anoche en la colonia Roma, es por las "diferencias políticas de tiempo atrás" con los exmandatarios Maru Campos y César Duarte, lo que significa una "venganza" en su contra.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario sostuvo que "la actual gobernadora de Chihuahua y el exgobernador Duarte están aliados en contra de Corral porque Corral fue el que promovió las acusaciones en contra de Duarte, que tuvo que irse a Estados Unidos, allá fue detenido, extraditado, se trajo a Chihuahua y aquí se le liberó, creo ya”, agregó.

En Palacio Nacional, denunció que existe "una venganza" en contra de Corral Jurado.

Expuso que si no había un procedimiento, no pueden venir policías judiciales de ningún estado a detener a alguien aquí sin llevarlo a cabo con la colaboración de la Fiscalía o procuraduría en este caso de la Ciudad de México.

López Obrador expresó su sorpresa de que algunos medios de comunicación hayan transmitido este operativo en vivo.

"No sabía yo que se había transmitido en vivo, antes no era así ¿verdad? No se enteraban los medios (…) Era un poco la costumbre, pero no sabía yo que al mismo tiempo estaban transmitiendo, que tenían información pues", acusó.