Venimos a ganar la paz, porque los muertos los ponemos nosotros: Rosa Icela Rodríguez ante la ONU

México busca no ganar la guerra, sino ganar la paz, porque hasta ahora las armas las ponen otros países y los muertos los ponemos nosotros, reclamó ante la Cumbre de Jefes de la Policía de las Naciones Unidas (UNCOPS), la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Ante el foro que se realizó en la sede de la ONU en Nueva York, Rodríguez añadió que México se encuentra en un proceso de transformación desde que asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador, quien recibió una nación sumida en la violencia producto de la llamada “guerra contra el narco”, que emprendió el gobierno de Felipe Calderón.

“Hoy decidimos que ese fuego debe parar. No venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz. Yo pregunto: Las armas ¿Las fabricamos nosotros? No. Las drogas sintéticas ¿Las consumimos nosotros? No. Los muertos ¿Los ponemos nosotros? Lamentablemente sí”, dijo ante jefes de policía de todo el mundo.

Destacó que México refrenda su compromiso con la iniciativa Acción para el Mantenimiento de la Paz, lanzada por el secretario general de las Naciones Unidas, mediante la cual se pretende asegurar que haya una participación igualitaria y significativa de las mujeres policías.

Rosa Icela Rodríguez destacó que la estrategia del actual gobierno mexicano prioriza la atención de las causas que generan la violencia y la pobreza mediante la instrumentación de programas sociales.

De acuerdo con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana cada mañana se reúne el gabinete de seguridad conformada por servidores públicos que “no tienen complicidad con el crimen organizado, como sucedía en el pasado”.

Señaló que el Presidente decidió romper paradigmas nombrando a una mujer al frente de la Seguridad, “porque las mujeres somos constructoras de paz y aportamos mucho a la paz”.

El combate a los problemas que generan el consumo de drogas requiere del compromiso y trabajo conjunto de países productores, pero también de consumidores.

“Tanto países consumidores como productores y con tránsito, tenemos la responsabilidad de trabajar juntos para construir la paz. Por eso, construyamos juntos la paz”, concluyó Rosa Icela Rodríguez.

