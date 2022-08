Violencia en México y militarización de GN preocupan a congresistas de EU

Resultan preocupantes los “altos niveles” de violencia que prevalecen en México y la militarización de la Guardia Nacional, aseguró el congresista estadounidense Jesús “Chuy” García, representante de Illinois en el Congreso.

“Con respecto a la violencia en México, los preocupantes niveles de violencia hemos compartido con los representantes del gobierno mexicano nuestra gran preocupación de la violencia que afecta a diferentes sectores de la población mexicana, el temor que esto crea en la sociedad, la amenaza que representa para el avance de la democracia y por supuesto la inseguridad que causa hay varios factores que juegan un papel importante que contribuyen a esta triste realidad y vamos a continuar conversando sobre el tema”, dijo en una reunión con periodistas en la sede de la Embajada de Estados Unidos en México.

El senador Chris Murphy y los congresistas Jesús “Chuy” García y Cori Bush se encuentran en nuestro país, en una visita de acercamiento con las autoridades y legisladores mexicanos.

El congresista García, quien nació en Durango pero migró desde los 10 años a Estados Unidos, dijo que en materia de seguridad tiene preocupación por la militarización de los cuerpos de seguridad en México.

“Sin duda el tráfico de drogas juega un papel, pero al mismo tiempo los pasos que se han dado con respecto al crecimiento de la Guardia Nacional, también pedimos, ¿por qué razón se está expandiendo el papel de la Guardia Nacional? En lo particular yo he expresado mi preocupación de la militarización de la Guardia Nacional en pronunciamientos que he hecho anteriormente y también he hecho pronunciamientos públicos respecto a preocupaciones que yo tengo de derechos humanos así como la inseguridad que existe para la prensa en México, al mismo tiempo que hemos compartido con los representantes del gobierno esas preocupaciones y vamos a seguir monitoreando y dialogando”, señaló el legislador norteamericano.

La delegación estadounidense también busca conversar sobre asuntos de energía y sobre oportunidades de inversión, principalmente en la producción de semiconductores y energías limpias, dijo el senador Chris Murphy.

“En esta ocasión también algo que me gustó mucho, es que se abrieron muchos más espacios para trabajar sobre oportunidades que se dan en asuntos económicos como son las energías renovables, la industria de los microchips y semiconductores, si con estos tratados logramos acuerdos entre la industria podrían salir adelante, eso significaría muchos trabajos tanto para gente en Estados Unidos, como en México”, destacó el senador Murphy.