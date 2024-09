Con la novedad de que la secretaria de Educación de Sinaloa, Catalina Esparza, subió un video aunque no queda claro si buscaba generar confianza o controversia. Y es que resulta que en el material, que después bajó, parece cuestionar la inasistencia a centros escolares de Culiacán, ciudad que suma nueve días afectada por la ola de violencia desatada por dos facciones del Cártel de Sinaloa. En el video, grabado en una escuela desierta, se le escucha decir: “Les informo: estoy yo aquí, no pasa nada, vengo del Tamarindo, La Conquista, y otras secundarias. Ando sola, no traigo chofer, no traigo guaruras, porque luego dicen que es peligroso moverse y yo no veo por ningún lado el peligro”. El problema es que cuando publicó el material ya había muchos culiacanenses que sí habían visto el peligro. Porque ayer tres personas fueron encontradas muertas, una mujer resultó herida de bala y en la madrugada hubo enfrentamientos entre civiles armados. Y de al menos uno de esos hechos circulaban videos. Ahora qué van a pensar los ciudadanos cuando Catalina les diga que no hay peligro. Uf.