Verdes y morenistas tiran iniciativas contra daños de mineras al ambiente

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados mató una iniciativa para abatir el impacto ambiental que provocan las minas.

El martes pasado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presidida por Karen Castrejón Trujillo, del PVEM, desechó una propuesta impulsada en la pasada legislatura por el hoy coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira Valdez, para abatir la contaminación derivada de la actividad minera.

En la exposición de motivos, el legislador indicó que, a pesar de que la extracción de minerales abona al desarrollo de los países, también existe el riesgo de que esta actividad se convierta en un peligro para la naturaleza y, por consecuencia, para los asentamientos humanos a su alrededor.

“Para México, la actividad minera representa uno de sus pilares, pues el país se ubica entre los 10 principales productores de 16 minerales a nivel mundial; se ha vuelto el primer destino en cuanto a inversión en ese sector económico en el continente, y el cuarto a nivel mundial”, dijo.

El legislador advirtió, desde febrero del 2020 —cuando presentó su iniciativa—, que la eliminación de residuos, el transporte del material y su procesamiento involucran o producen varios peligros a las comunidades que son vulneradas por las empresas, así como el impacto en la salud derivado de la exposición al polvo y gases nocivos en el ambiente.

“Las catástrofes en las cuales se han visto involucradas algunas concesiones mineras son varias y concurren en todo el mundo. Muchas de ellas se relacionan con ciertos líquidos tóxicos derramados… Expertos estiman que, a nivel mundial, se registran entre una y cuatro fallas de este tipo en presas relacionadas con la minería, que multiplican por 10 los accidentes ocurridos en presas hidráulicas”, subrayó.

Con estos argumentos fue que propuso adicionar una fracción a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con el objetivo de que la Federación asumiera una responsabilidad para impulsar acciones que obligaran a la industria a restaurar los daños ocasionados.

Rubén Moreira, Líder de los diputados del PRI

Entre los argumentos para eliminar la iniciativa, junto a otras 102, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Karen Castrejón, mencionó que las propuestas “abordan problemáticas enmarcadas en la agenda legislativa de la pasada legislatura, cuyas materias no necesariamente subsisten en la actualidad o no coinciden con la agenda legislativa de esta presente legislatura”.

Apenas 23 días después de que se instaló la actual conformación del Congreso de la Unión, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó el Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales en el país, en el que se identificaron 585 en el país.

Los jales, explicó, son residuos que provienen de los procesos de concentración de los minerales que, por su volumen de generación y características, pueden representar una condición de riesgo.

El “desahogo” de las 103 iniciativas en pro del medio ambiente se dio a pesar de que los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Murat Hinojosa y Melissa Vargas propusieron que fueran analizadas y eliminadas en lo individual, dado el trabajo y esfuerzo que algunas tenían detrás.

Sin embargo, la propuesta no fue respaldada, principalmente por el bloque de Morena y sus aliados, el PT y el PVEM.

A pesar de esto, se estableció que, aun cuando fueron eliminadas, podrán ser retomadas por los integrantes de la actual legislatura para que las actualicen y presenten.

Y ahora rescate de mineros tardará hasta 11 meses

Familiares de los 10 mineros atrapados en El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, aseguraron que la titular de Protección Civil federal, Laura Velázquez Alzúa, les dijo que el rescate de los trabajadores tardará entre seis y 11 meses, además que el proceso para realizarlo será a través de tajos a cielo abierto.

“Esta es la única opción que nos dan, hacer unos tajos que se van a tardar de seis a 11 meses y es lo único que ya pueden hacer, eso nos dijo la señorita Laura Velázquez”, destacó una de las familiares de los mineros en entrevista con medios en el sitio del derrumbe.

Con rostro triste, pero enojada, señaló que la información se dio a conocer en una reunión que sostuvieron la mañana de ayer con la funcionaria, pues desde la noche del miércoles esperaban información, pero no les dieron nada. “Nos han traído con mentiras y diciendo que ya vamos a taponear y que ya tenemos el cemento para eso, pero puras mentiras que nos están diciendo”, aseveró.

A pesar de ello, los familiares no aceptaron, pues exigen se entreguen y ya no se tarden, porque al momento no se sabe nada de ellos y en 11 meses será aún más difícil, además, dijeron que todos que todos están en contra de la nueva información, pues también les ofrecieron dinero, pero sólo quiere recuperar a sus familiares.

Por la mañana, el Gobierno federal aseguró que prepara un plan de rescate con familiares de los trabajadores atrapados en la mina El Pinabete, porque no habrá ningún movimiento si no cuenta con su aval.

“Hoy se les va a presentar el plan y se les va a pedir su consentimiento”, señaló.

Con información de Jorge Butrón