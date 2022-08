Retiro de medida pondrá en peligro a víctimas: expertos.

Abogados penalistas aseguraron que es un riesgo que se quite la prisión preventiva oficiosa, ya que se pone en peligro a las víctimas al liberar a los agresores o imputados de delitos graves como secuestro, delincuencia organizada, homicidio o narcotráfico.

En entrevista con La Razón, Diana González Obregón, abogada penalista, redactora y analista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sostuvo que es un peligro quitarla ante la falta de capacitación y correcta aplicación de la justicia de Fiscalías y Ministerios Públicos.

“Debe de seguir para no violentar los derechos de las víctimas, pues no se puede dejar en libertad a sus agresores ya que se ponen en peligro. En caso de quitarse es un riesgo para el país, pues se elimina el Estado de derecho, no hay operadores capacitados y las fiscalías están capacitadas ni los Ministerios Públicos”, explicó.

Por separado, Daniel Vergara, jurista del Colegio Nacional de Abogados, señaló que México no está a niveles de otros países de primer mundo, donde la impartición de la justicia es precisa, pues por las resoluciones de los mismos jueces se pueden poner en un grave peligro.

“Recae un fuerte riesgo para los jueces hablando de delitos de alto impacto como delincuencia organizada o narcotráfico, ya que comenzarían a recibir amenazas de los grupos criminales, pues ellos tienen la capacidad de llevar el proceso a la libertad, esa sería una de las consecuencias”, destacó.

Mientras que la abogada Karla Micheel Salas Ramírez aseguró que es un argumento “falaz” decir que quedarán en libertad criminales, cuando es responsabilidad del Poder Judicial atender cada uno de los casos apegado a derecho.

“Las personas que estén en la cárcel es porque purgan una condena, ya fueron sentenciadas y analizado su caso, y no porque apenas se va a revisar su caso, se presentarán pruebas y se dictará sentencia. Es un argumento falaz decir que quedarán libres los criminales, cuando el Poder Judicial es el encargado de precisamente llevar justicia”, indicó la especialista.