¿De qué partido es Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila?

Durante la madrugada de este 5 de febrero fue detenido el alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, esto debido a que es señalado por presuntamente encabezar una red de corrupción dedicada a la extorsión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó por la madrugada de este jueves sobre la detención de quien fungiera como presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego “N”.

En este operativo también fueron detenidos tres servidores públicos del ayuntamiento de Tequila, el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial, y el Director de Obras Públicas, “en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.”

Además, también precisó que se dio la detención de tres presidentes municipales del Estado de México en seguimiento a la Operación Enjambre, esto derivado también de varias denuncias ciudadanas que recibieron.

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

El edil es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva.

¿De qué partido es Diego Rivera Navarro?

Diego Rivera Navarro es presidente municipal de Tequila desde octubre del 2024, cuando se postuló como miembro del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En cuanto a su reciente detención, el partido Morena emitió un comunicado en el que manifiesta su posición desde la dirigencia estatal del partido en Jalisco “nadie está por encima de la ley.”

Asimismo, señalan que como partido creen y defienden al Estado de Derecho, por lo que confían en que las autoridades correspondientes realizarán los procedimientos legales para garantizar el debido proceso.

Detención de Diego "N" ı Foto: Redes Sociales

Precisaron que Diego “N” cuenta con el “derecho a la defensa y a hacer uso de los recursos legales que la ley le otorga para exponer lo que a su derecho convenga”, y que el partido siempre respetará a las instituciones y las investigaciones de las autoridades.

“Será la justicia, y solo la justicia, la que determine responsabilidades, las cuales deberán asumirse conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones. La legalidad, la justicia y la transparencia son principios irrenunciables de nuesto movimiento” puntualiza el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Jalisco.

Comunicado de Morena sobre la detención de Diego "N" ı Foto: X:@_MorenaJalisco

Hasta el momento no se ha dado a conocer más información sobre la detención del presidente municipal de Tequila y los funcionarios del ayuntamiento.

