Verificación vehicular obligatoria arranca en enero de 2023 en Puebla

El gobierno de Puebla se prepara para implementar nuevas medidas ambientales, como la aplicación del programa “Hoy no circula” y la regulación de tránsito para autos foráneos, las cuales entrarán en vigor este 1 de diciembre.

Las disposiciones, emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo, Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado.

✅Del 24 de octubre al 31 de diciembre de 2022 la #VerificaciónVehicularPue es obligatoria para el transporte público 🚍, el servicio de plataformas🚗 y taxis🚕.

👉Más información en🌐: https://t.co/GrEpVxv6rX

👉Agenda tu cita 💻: https://t.co/bboXBtKQpL pic.twitter.com/ZP87OHoRBc — Secretaría de Medio Ambiente (@AmbienteGobPue) November 29, 2022

De acuerdo con dichas medidas, el “Hoy no Circula” aplicará cuando se declare “contingencia ambiental” en los municipios que conforman la zona metropolitana de Puebla. Las restricciones serán para autos con holograma 1 y 2, en tanto que los exentos –cero y doble cero– podrán circular todos los días.

En cuanto a los autos foráneos, las medidas se refieren a aquellos con hologramas 1 y 2 y con placas de estados que no forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).

Los propietarios de automóviles que quieran circular por Puebla deberán tramitar un permiso o pase turístico -que será gratuito- con vigencia de 15 días para autos cuya antigüedad no supere los 15 años.

Este pase podrá obtenerse una vez por semestre; o dos veces por semestre con una vigencia de 5 días cada uno, o bien, cuatro veces por semestre con vigencia de 3 días cada uno.

¿Visitas Puebla, y en tu estado no hay #VerificaciónVehicular? 🚗🌇

➡️Tramita tu #PaseTurístico de manera ¡Gratuita!

➡️ Puedes aprovechar para circular sin contratiempos los fines de semana.

✅Más información en🌐: https://t.co/fz55NQzIyQ

¡Cuidemos la #CalidadDelAire! pic.twitter.com/eAoulRfLmO — Secretaría de Medio Ambiente (@AmbienteGobPue) December 2, 2022

Además, los vehículos que cuentan con verificación de un estado que no forma parte de la CAME pueden tramitar un holograma de Testificación vehicular, para confirmar su vigencia y validez.

¡Cuidar la #CalidadDelAire que respiramos, es responsabilidad de todas y todos!

Si tu vehículo tiene placas de otros que no pertenencen a la @CAMegalopolis:

✅Realiza tu Testificación de #VerificaciónVehicular

➡️Conoce los requisitos en 🌐: https://t.co/fz55NQzIyQ pic.twitter.com/LrCZEoxuDm — Secretaría de Medio Ambiente (@AmbienteGobPue) December 1, 2022

Cabe advertir que aquellas unidades que no porten el holograma de verificación, o que porten algún holograma no reconocido por el estado de Puebla, no podrán circular ningún día de la semana, sin importar si el programa “Hoy no circula” se encuentra vigente o no, aclaró la Smadsot.

Asimismo, que las sanciones a quienes no cumplan con las medidas irán desde las 20 y hasta las 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que actualmente equivalen a mil 924.4 pesos y dos mil 886.6 pesos, respectivamente. Además, las unidades podrán ser retiradas de circulación y llevadas al corralón.