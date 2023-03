Viaje de Lorenzo Córdova a EU sirvió para conspirar contra el pueblo de México, acusa AMLO

El viaje que realizó el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, a Estados Unidos no es novedad, lo único malo es que sirve para que conspire contra el pueblo de México, acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No es ninguna novedad que se reúna con (Luis) Almagro (líder de la OEA), son iguales como otros internacionalistas, no es ninguna novedad, es normal, si acaso sería pues que está utilizando dinero del pueblo de México para hacer este turismo político, derechos fachos, pero eso es todo, o sea, que le cuesta al pueblo, porque del presupuesto se le pague para ir a conspirar en contra del pueblo de México, pero vivimos en un país libre y hay tolerancia y se garantiza el derecho a disentir y no hay problema", señaló López Obrador en Palacio Nacional.

Agregó que son políticos que se resisten a los cambios que ha emprendido su gobierno.

"Y ellos no se dan cuenta, ellos lo ven normal porque así era antes y creen que así deben de seguir, se resisten a entender que ya hubo un cambio", abundó el mandatario.

