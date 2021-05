Tras la respuesta de AMLO

Vicente Fox le dice a AMLO que "no le saque" y reciba a Fernández de Cevallos "¡Recíbelo, no le saques! ¿A qué le tienes miedo?", respondió Vicente Fox a AMLO, luego de que este último no fijara una fecha para la reunión que Fernández de Cevallos le solicitó