VIDEO | Joven llora y denuncia bullying por viralizarse foto de su atuendo para ver Barbie

Cientos de personas han acudido a ver Barbie con un look inspirado en la famosa muñeca, tal es el caso de un joven, quien fue de color rosa y con accesorios, sin embargo, un momento que él esperaba con felicidad se convirtió en un "trago amargo".

El joven denunció por medio de sus redes sociales, que tras viralizarse su foto recibió varias burlas, debido a que una página "seria de noticias" le tomó una fotografía.

En su video donde se pronunció al respecto y que cuenta con más de 3.4 millones de reproducciones, señaló: "Soy Ernesto, el día de hoy fui a ver la película de Barbie, así como me estás viendo me fui vestido, no tengo nada anormal , los que me conocen saben que así me visto diario. Posiblemente sí fui con el mam* a ver el estreno de Barbie pero una página hizo una publicaciones que provocaron que mucha gente me dijera de cosas que me lastimaron".

Ernesto recalcó que no estuvo de acuerdo con las fotos tomadas sin su consentimiento, no pudo evitar llorar , pues el acto de que compartieran sus fotos y se burlaran le provocó tristeza.

El joven pidió ayuda para reportar la página en la que compartieron fotografías de él: "Lo que más me lastima es que una página así de seria, de noticias, me tomó fotos de atrás con afán de hacer burla, sin mi consentimiento dentro de un negocio al cual voy a disfrutar para pasar el rato y no me parece justo que llegue un sujeto y me tome fotos", señaló.

De igual manera expreso que no pudo terminar de ver la película debido a la gran cantidad de personas que le escribieron, en sus palabras recalcó con sentimiento: " Ni siquiera había salido de ver la película y ya tenía mensajes de mi familia, conocidos y gente que desconozco avisándome que estoy volviéndome un meme en redes sociales. Me siento triste y vulnerable, no me afecta tanto, tengo la fortaleza de salir, pero esta noche no duermo tranquilo. Gracias a Dios no estoy solo, estoy con mis amigas".

Hubo personas que lo defendieron

No todo estuvo perdido para el joven, ya que hubo cibernautas que le demostraron su apoyo con comentarios como "hermana amo tus chanclas, precioso tu oufit", " nos encanta tu voz y como manejas tus vídeos y la atención sobre todo que tienes con nosotros ", "Yo tengo la suerte de llamarte amigo. No hagas caso de los malos comentarios, tqm", "Te hicieron un favor, ahora millones te conocemos y te admiramos por tu fortaleza y valor.Abrazos y bendiciones".

