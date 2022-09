Vileza y cobardía, acusaciones por caso Ayotzinapa: general José Rodríguez

El general José Rodríguez Pérez, acusado de delincuencia organizada relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, declaró que es inocente y que los señalamientos realizados en su contra por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, fueron “una vileza y una cobardía”.

Entrevistado por el periodista Jorge Fernández Menéndez, el general Rodríguez Pérez declaró que no hubo participación militar durante la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron en Iguala los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

Agregó que tanto él como sus subordinados tenían conocimiento de que la policía estatal se encontraba operando para controlar las protestas de los estudiantes, pero que no tenían indicaciones de intervenir.

“En ninguna actuación actuó el personal militar. Toda la actividad y la actuación era de la policía municipal, porque es la encargada de la seguridad pública. Nosotros no somos encargados de la seguridad pública y nuestros reglamentos lo señalan perfectamente. No podemos impedir ni hacer las funciones de la policía”, declaró el general.

Asimismo, comentó que las acusaciones del testigo Gildardo López Astudillo, “El Gil”, que lo vinculan con el grupo criminal Guerreros Unidos, son infundadas: “Siempre en todos los lugares que he estado —afortunadamente me ha tocado estar en muchos lugares de la República Mexicana—, he actuado con diferentes tipos de bandas y he hecho un trabajo que me respalda”, abundó.

“Nosotros estamos a favor de las familias. Entendemos el dolor de las familias y nosotros siempre hemos cooperado con las familias y con los estudiantes. Desde el primer momento en que sucedieron los hechos, siempre hemos cooperado con ellos. Hay testimonios que así lo señalan”, comentó Rodríguez Pérez.

El general declaró ser inocente frente a las acusaciones de “El Gil”, y que muestra de ello es “que estamos aquí, que nos presentamos, que estamos afrontando, que estoy dando la cara, para que conozcan cuáles fueron los hechos y que vean cuál es la carrera del instituto armado”.

Finalmente, Rodríguez Pérez manifestó que confía en su defensa legal: “Sé que va a hacer un buen trabajo. Sé que vamos a salir adelante y con la cara en alto, y que voy a reivindicar mi nombre”.

“Lo que espero de la sociedad es que no nos juzguen, como lo hizo esta persona (Encinas), que esperen al resultado jurídico que debe de existir. Nos avala la razón. Somos inocentes”, concluyó el acusado.

