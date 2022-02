PAN ve su diálogo con el Gobierno en vilo y las reformas de la 4T, “muertas”

Las relaciones entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Partido Acción Nacional (PAN) no están rotas, pero sí hay un distanciamiento que las propias autoridades han puesto, ya que hasta la fecha no hay respuesta a las mesas de trabajo acordadas para comenzar un diálogo por el país y la fecha de espera está a punto de terminar, advirtió el vocero del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del blanquiazul, Marcos Aguilar Vega.

“No están rotas, más bien hay una distancia que ellos mismos han puesto sobre la mesa; nosotros jamás lo haríamos, porque eso no mostraría capacidad de parte de nuestro partido para construir diálogo político en un futuro. Hay una distancia que ha puesto el Gobierno, que nosotros lamentamos y no podemos estar esperando un diálogo que no quieren dar”, explicó.

En entrevista con La Razón, detalló que Acción Nacional ha demostrado su disposición al diálogo político y muestra de ello es el acercamiento que hubo en el 2021 con las autoridades federales para pedir siete mesas de trabajo en temas de interés para la sociedad.

(Las relaciones) no están rotas, más bien hay una distancia que ellos mismos han puesto sobre la mesa. Hay una distancia que ha puesto el Gobierno, que nosotros lamentamos y no podemos estar esperando un diálogo que no quieren dar

Marcos Aguilar Vega, Vocero del CEN del PAN

“Lamentablemente, hay que decirlo, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, no ha establecido una fecha para que este diálogo se lleve a cabo y sí debemos manifestar que, en el caso del PAN, existe una fecha de caducidad para esperar la respuesta de la autoridad”, indicó.

En caso de no darse dicho diálogo, aseguró, el blanquiazul seguirá sus trabajos en el CEN, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, para denunciar lo que está mal en el país, así como propuestas que mejoren la calidad de vida de la gente en temas de seguridad, democracia y desarrollo económico, que se encuentran entre las preocupaciones sociales.

Aguilar Vega aseveró que, por lo pronto, no hay respuesta de Segob y la fecha máxima de espera ya está por vencer en estos días, ya que la dirigencia estará en reunión para saber cuándo se termina, porque, insistió, las autoridades federales no tienen interés de seguir con el diálogo y ellos no pueden esperar.

“Se pierde por parte del Gobierno esta alternativa para construir para los mexicanos, escuchando la visión de un partido que es una parte importante para el país. La visión del Gobierno federal es la que se niega, pero nosotros estamos en la mejor disposición”, añadió.

De las siete mesas de trabajo que se llevarían a cabo con la Segob, no se realizó ninguna. Los temas a tratar serían diseñar la estrategia para la generación de empleos, combate a la pobreza y la desigualdad; definir una estrategia para enfrentar la inseguridad y la violencia, y resolver el desabasto de medicamentos y la falta de cobertura de servicios médicos.

Hay algunas (reformas) que podríamos considerar muertas desde ahora, porque son verdaderamente perjudiciales para el país, como la Eléctrica; también absolutamente adscribir a las FA permanentes a la GN (y) pretender debilitar al INE

Julen Rementería, Coordinador de senadores del PAN

Otros de los asuntos que se habían planteado en la discusión son parar la confrontación y polarización permanente “provocada por el Ejecutivo federal”; evitar la politización de la justicia contra opositores, y frenar las presiones hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no se han desahogado 30 acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

El 13 de diciembre del 2021, el PAN y la Secretaría de Gobernación acordaron las mesas de trabajo a partir del 10 de enero, luego de una reunión entre el dirigente nacional, Marko Cortés; los coordinadores de la Cámara de Diputados y Senado de la República, Jorge Romero y Julen Rementería, respectivamente; el vicepresidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Santiago Creel, junto con los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Consideran “muertas” las reformas prioritarias

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Julen Rementería, afirmó que las reformas prioritarias del Presidente Andrés Manuel López Obrador —eléctrica, electoral y de la Guardia Nacional— planteadas para este periodo ordinario, se pueden considerar “muertas”.

Descartó que el debate y la confrontación que ha generado con Morena el tema de la “casa gris” estanque la agenda legislativa, pues señaló que es un asunto independiente que involucra la exigencia de transparencia a una persona políticamente expuesta, como José Ramón López Beltrán.

“No se debe mezclar una cosa con la otra, lo que estamos hablando de la casa gris es simplemente un ejercicio de transparencia al que está obligado el Gobierno y sus instituciones, no se puede soslayar la importancia que tiene que el hijo del Presidente viva en la casa de un funcionario de una empresa que recibe miles de millones de pesos en contratos, eso amerita una investigación profunda por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Fiscalía General de la República (FGR), como lo pedimos antier en la sesión, en donde fue negada la posibilidad de investigar por parte de los senadores de Morena”, aseveró.

En conferencia de prensa, el senador por Veracruz subrayó que independientemente de las negociaciones que se han planteado para sacar adelante las reformas promovidas por Morena, éstas son inviables.

“No tiene que ver, esa condición de muertas, no tiene que ver con el tema de la casa gris, hay algunas que podríamos considerar muertas desde ahora, porque son verdaderamente perjudiciales para el país, como la Reforma Eléctrica, me parece que también absolutamente fuera de lugar el pretender adscribir a las Fuerzas Armadas permanentes a la Guardia Nacional. Me parece también fuera de lugar el pretender debilitar al Instituto Nacional Electoral”, apuntó.

Rementería aseguró que el bloque de contención en el que participan las bancadas de oposición del Senado se mantiene consolidado para frenar el avance de las reformas presidenciales: “el bloque de contención sigue fuerte, sigue firme, no veo ninguna grieta, está consolidado y firme”.