Violencia de género escala en Michoacán

En hechos distintos ocurridos en los municipios de Zitácuaro, Lázaro Cárdenas y Tepalcatepec, Michoacán, seis mujeres —Danna, Lizeth, Karen, María, Alma y Lizbeth— fueron asesinadas en apenas dos días en la entidad, lo que generó una ola de protestas de colectivas feministas, que exigieron justicia durante el fin de semana.

Estas muertes se suman a las de otras cuatro mujeres en los últimos 15 días.

La violencia de género contra las mujeres en Michoacán, sin embargo, no se refleja en las estadísticas, pues en los primeros cinco meses del año apenas se reportan seis feminicidios, que contrastan con los 106 casos de homicidio doloso registrados contra mujeres de enero a mayo, lo que quiere decir que únicamente en seis casos se reconoció y abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Con estas 106 víctimas de supuesto homicidio doloso, el estado gobernado por Silvano Aureoles se colocó en el cuarto lugar en este delito a nivel nacional.

. Gráfico: La Razón de México

La entidad tiene una tasa de 4.25 homicidios dolosos por cada 100 mil mujeres, esto es 2.3 veces más que la media nacional, que para mayo pasado fue de 1.80 mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes.

Claman por justicia. La tarde de ayer, los grupos feministas encabezaron una protesta en Morelia para exigir a las autoridades el cese de la violencia contra las mujeres.

Con pañoletas amarillas y moradas, además de pintura roja en brazos y cuello como símbolo de la sangre de las víctimas, el contingente avanzó desde la conocida fuente de Las Tarascas rumbo al Palacio de Gobierno, en donde solicitaron a las autoridades que se dé con los responsables de las víctimas.

“Así como nos presumen, nos matan”, “calladita no me veo más bonita, calladita no me veo”, y “ni una más”, fueron algunas de las consignas con las que al menos unas 200 mujeres y niñas protestaron en la capital michoacana.

Durante la protesta se reportaron pintas y vidrios quebrados en negocios ubicados en la avenida Madero, así como pintas en la paredes del Templo de las Monjas, ubicado en la misma avenida, y en el Congreso del estado.

Más temprano, las colectivas convocaron a una manifestación en el municipio de Zitácuaro, donde fue localizado el cuerpo de Danna Kenneth Carvajal, de 24 años, el pasado 27 de junio.

Un día después del hallazgo de Danna, las autoridades localizaron los cuerpos de Lizbeth y María, de 21 y 24 años, dentro de una camioneta en Tepalcatepec. Asimismo, el cuerpo de Alma Rojas, de 23 años, fue encontrado el 30 junio en Zinapécuaro, luego de estar desaparecida durante dos días.

Días antes, el 16 de junio, se reportó el hallazgo de Karen Álvarez Barajas, de 20 años, quien fue localizada en su domicilio con signos de violencia.

A las protestas de este domingo se sumó una realizada el sábado en el municipio de Zinapécuaro.