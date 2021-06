Violencia en el PRI afecta proyecto rumbo a 2024, señala Dulce María Sauri

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, reconoció que la violencia registrada en el PRI los afectará en su proyecto rumbo a los comicios presidenciales de 2024.

La también exdirigente nacional del Revolucionario Institucional se refirió a los hechos registrados este martes en las inmediaciones de la sede nacional del partido, que incluso dejó lesionados, y señaló que si bien es un derecho de la militancia exigir resultados, no se debe proceder a través de actos violentos.

La integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión consideró que la violencia en la que incurrieron los grupos que demandan la salida de Alejandro Moreno Cárdenas los coloca más cerca de Morena que del tricolor.

“La coyuntura muy específica que es después de un proceso electoral, particularmente difícil, de claroscuros en sus resultados para el PRI, un incidente de esta naturaleza desvía al PRI de lo sustantivo, de lo fundamental, que es encontrar su proyecto hacia el 2024, cuando digo proyecto no sólo me refiero a personas, me refiero fundamentalmente a la opción de gobierno que quiere ofrecerle a las y los mexicanos”, manifestó.

Sauri insistió en que es necesario que la dirigencia nacional del partido haga una auténtica evaluación de los resultados que obtuvieron en los comicios del 6 de junio.

“El PRI no puede darse el lujo de la simulación, hacer cómo que hace la evaluación, hacer cómo que reconduce su conducta, su estrategia, sus actitudes hacia el futuro, tiene que hacer una confrontación aquí y ahora para poder ganar el futuro”, puntualizó.

La diputada federal subrayó que el PRI no quedó dividido después de las elecciones, y dijo que ahora requieren trazar una estrategia para garantizar el acompañamiento para los candidatos, locales y federales, que impugnaron los resultados comiciales.

Además, se pronunció porque ahora que ya pasaron los comicios el PRI conserve la alianza legislativa con el PAN y el PRD, para que este bloque haga frente a los excesos gubernamentales.