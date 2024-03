Violencia en universidades se deben atender: Unión Mujer

Burlas, lenguaje insultante, chistes inapropiados, apodos, comentarios incómodos, invitaciones sexuales y amenazas, son las principales formas de violencia verbal al interior de las universidades, aseguró la organización civil Unión Mujer.

De acuerdo a la encuesta “Diagnóstico por razón de género en la juventud mexicana”, realizada en siete estados del país entre alumnos de licenciatura, maestría y doctorado detalló que 87 por ciento de los estudiantes dice sentirse seguro dentro d ellos recintos escolares, sin embargo, muestra que al interior existen diferentes tipos de violencia.

Los alumnos aseguran que las formas de violencia psicológica que se presentan con más frecuencia son celos, exclusión de actividades, humillaciones, desvalorizaciones y chantaje; además, respecto a la violencia social, la divulgación de rumores, discriminación, avergonzar en público y daño a la reputación las más frecuentes.

Respecto a la violencia física, los más comunes son los acercamientos sin consentimiento, golpes, hostigamiento físico, tocamientos no consensuados, besos sin permiso y violación. Además, en el tema digital los mensajes ofensivos, la divulgación de imágenes personales, y generar contenido sexual sin permiso son los más recurrentes.

Los hombres son quienes agreden más, de acuerdo a la percepción de los estudiantes, mientras que las víctimas son en mayor medida las mujeres; sin embargo, la mayoría no denuncia, ni enfrenta a sus agresores.

La directora de unión Mujer, Paulina Amozurrutia explicó que a pesar de que ocho de cada diez estudiantes se sienten seguros en las universidades, siguen existiendo tendederos de denuncia contra agresores o violentadores, por lo que dijo, es necesario atender. “Los jóvenes al salir de las escuelas tienen miedo de ser agredidos con cualquier tipo de violencia. Dentro se sienten seguros, pero también hay diferentes violencias”, indicó.

Señaló que, si bien las mujeres son las principales víctimas de la violencia, también los hombres la sufren, aunque no denuncian, pues uno de cada cuatro la padece. Además, comentó que en general no hay confianza en las autoridades, por ello no se denuncia, aunque precisó que las escuelas solo son un medio, pero las autoridades judiciales deben dar seguimiento de estos casos.

“En Unión Mujer pedimos a los candidatos que se ingrese en su agenda el tema de la violencia en las escuelas, ya que es un tema que se debe atender inmediatamente. Si bien hay protocolos, no son suficientes”, explicó.

Exigió al Gobierno federal generar mayores recursos para fortalecer los protocolos de seguridad para los estudiantes.

