Virólogos: potencian riesgo vacaciones y baja vacunación

Virólogos del país aseguraron que el ritmo de movilidad que hay al momento y el arranque del periodo vacacional pueden complicar la tercera ola de Covid-19 en México, pues el porcentaje de vacunados aún es bajo y la gente más joven comienza a presentar en mayor cantidad la variante delta, factores que son un riesgo para la propagación.

“Lo estamos viendo y es bastante claro, los casos van en aumento evidentemente y no sabemos si la gente esté tan ansiosa como para salir de vacaciones, pero ya vimos las salidas y graduaciones de las escuelas que comienzan a viajar a los destinos turísticos del país, eso está generando mucho peligro”, asegura en entrevista con La Razón el virólogo Óscar Sosa, del Sector Salud.

El experto agrega la movilidad de los jóvenes es un problema para el control de la epidemia y advierte que con más casos en el país, la variante delta puede volver a mutar y generar más problemas.

“Todos se están yendo a los destinos turísticos que no han cerrado y que tienen el problema de contagios como Quintana Roo. El porcentaje de vacunación es muy bajo y no es garantía de estar a salvo de los contagios, se puede complicar y aumentar mucho más”, explicó.

Es momento, dijo, de generar una alerta, porque con la movilidad actual se corre el riesgo de más contagios y mutaciones de las variantes.

Por su parte, Jessica González, experta de la Universidad La Salle comentó que el periodo vacacional de un mes es sumamente peligroso para un fuerte rebrote en el país, ya que los días de descanso pueden ser un parteaguas para complicar la tercera ola.

“Es un fuerte riesgo al que nos enfrentamos ya que hay muchos factores para pensar que la tercera ola se puede complicar. Hay un incremento muy fuerte en los destinos turísticos, la inmunidad natural no es suficiente y la vacunación aún no brinda esta inmunidad de rebaño, por ello la gente no debe confiarse y mantener el resguardo”, aseveró.

La viróloga comentó que los jóvenes creen que por tener más fuerza no les va a atacar el virus, cuando las nuevas variantes sí lo hacen, por ello los padres de familia y las autoridades deben hacer un alertamiento más fuerte para que eviten la movilidad, “porque de lo contrario estaremos sufriendo una ola muy fuerte de contagios”.

Irasema Rodríguez, neumóloga del Sector Salud alertó de una posible complicación de contagios como en diciembre de 2020, debido a que “la gente no entiende, satura las calles y los negocios”, mientras las autoridades abrieron todas las actividades y ahora se niegan a cerrar.

“La única solución es que la gente haga consciencia y respete la sana distancia y el uso de cubrebocas, porque parece que ya no les importó y dejó de usar todo”, estimó.