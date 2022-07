Viruela símica es de muy baja letalidad: López-Gatell

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud confirmó que en el país se tienen registrados 60 casos de viruela símica, descartó que se propague extensamente en el mundo y es de baja letalidad.

“De esa manera se han registrado un poquito más de 17 mil casos en el mundo, pero es muy importante destacar que es una enfermedad de muy baja letalidad de esos 17 mil casos solo se han presentado cinco defunciones en el mundo… no es una enfermedad que se espere se propague extensamente.

“Todos tenemos la referencia del Covid-19 cuando escuchamos hablar de alertas epidemiológicas no es el caso, esta enfermedad no se va a comportar como Covid-19 no es de propagación universal o extensa”, manifestó López-Gatell

Comentó que en México hemos tenido 60 casos hasta el momento y se pueden esperar más casos.

“Seguiremos con una vigilancia activa que tenemos montada desde el inicio del aviso de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“De estos 60 casos nadie ha fallecido sólo cinco o seis personas fueron hospitalizadas porque tenían inmunosupresión grave, pero en general todas se recuperaron en aproximadamente 21 días”, refirió el funcionario en el Pulso de la Salud en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador.

El subsecretario señaló que la enfermedad causa lesiones en la piel, fiebre, dolor, crecimiento de los ganglios linfáticos.

Resaltó que el fin de semana la OMS dio a conocer una serie de recomendaciones relacionadas con esta declaratoria que hizo el director de este organismo aunque no tuvo el voto mayoritario del comité de emergencias, pero así se estableció.

“En México una gran parte de estas medidas ya las teníamos en vigor la vigilancia epidemiológica, la capacidad de laboratorio, hemos entrenado a otros países en las capacidades de laboratorio y acabamos de presentar la guía de manejo médico para un tratamiento estandarizado.

“Tenemos también un paquete de medidas de prevención y de comunicación de riesgo, vamos a establecer talleres de sensibilización a la población y tenemos un portal nuevo que se llama viruela.salud.gob.mx en este portal estaremos presentando todos estos materiales”, puntualizó.

Explicó que la viruela símica es una enfermedad infecciosa que se trasmite principalmente de animales a seres humanos en dos regiones en el centro y el occidente de África desde 1970 y se conoce que también se puede transmitir de persona a persona.

Destacó que generalmente había casos esporádicos en esas dos regiones de África y desde los años 80 se han encontrado algunos pequeños brotes de viruela símica fuera de África.

El subsecretario comentó que es la primera vez que se encuentra de manera más extendida y desde mayo la Organización Mundial de la Salud hizo un aviso para que los países miembros buscaran casos de viruela símica de transmisión de humano a humano

Sostuvo que se presenta en pequeños brotes y en ciertas poblaciones clave, la transmisión es mayormente por contacto con la piel de las personas cuando están en la fase activa, añadió que es una enfermedad que se limita en 21 días desaparece y en general causa poco daño excepto en personas con inmunosupresión grave como personas que tienen muy decaídas las defensas del organismo.

