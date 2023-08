Voltear al norte, sin descuidar el sur, propondrá Monreal.

El senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, planteó que la próxima administración federal “volteará hacia el norte sin descuidar el sur” por el potencial que representa para el desarrollo económico y social del país.

Poco antes de reunirse con campesinos y pescadores de la península, el también aspirante a dirigir los comités de la 4T expuso que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, requiere más apoyo de la federación ante la reducción de sus participaciones.

Urgió por una revisión del convenio de coordinación fiscal con Baja California y con el norte de México. Una política fiscal fronteriza, dijo, diferenciada del resto del país.

“Es una propuesta que haré a Morena y Morena la haga suya para que lo planteen en la plataforma electoral luego de que hagan la discusión interna y su aprobación”, dijo.

Al referirse a Baja California, primera entidad del país que gobernó la oposición, Monreal estimó que “se perdió mucho tiempo y no ha habido soluciones, si bien hubo alternancia política, no ha habido soluciones”.

Ante medios de comunicación, Monreal Ávila expuso que propondrá en la plataforma de Morena, de resultar electo coordinador, una nueva visión de desarrollo al norte del país.

“Sí hay problemas con el campo y con el agua (por) la diferenciación en su uso, en los valles de San Quintín y Mexicali, los sistemas de riego, moderno y de desalinización en San Quintín, frente al riego rodado, que es absurdo”, mencionó.

Acompañado de la Senadora Nancy Sánchez y del exsenador Fernando Castro Trenti, el zacatecano habló de los problemas de Baja California, entidad que “siempre se ha quedado a medias. Hay problemas con el puerto, en la modernización y la ampliación”.

En el emblemático y famoso restaurante Rey Sol de Ensenada, Monreal coincidió en que los productores de esta zona, “se terminaron los programas y están viviendo etapas difíciles; el impuesto les ha aquejado a los pescadores en estos últimos años”.

Pugnó por cuidar el turismo y las áreas productivas vitivinícolas que se están convirtiendo en un atractivo internacional. Sobre la inseguridad, dijo que es un problema recurrente en el país. “Lo he padecido y ahora es un lenguaje común en 28 estados del país que he visitado, 19 me lo han planteado”.

En su calidad de aspirante a coordinar los comités de la 4T en la república, el senador con licencia habló de su programa en estas materias “y una de mis visiones es voltear la mirada hacia el norte sin descuidar el sur. Nada ganamos con este tipo de operativos ruidosos… pero en la eficacia de la medida y los resultados no son percibidos de manera correcta por la sociedad. Yo estoy planteando un plan de seguridad que tiene que ver con las labores de inteligencia, la coordinación, la atención de las causas, el tema de la tecnología, del presupuesto, de la fuerza armada permanente que ahora tiene el reconocimiento constitucional”, expuso.

