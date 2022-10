Tras votación dividida, senadores priistas respaldan a Osorio Chong como líder de bancada

Pese al voto dividido de la bancada del PRI en el Senado en la reforma de las Fuerzas Armadas, sus integrantes respaldan a Miguel Ángel Osorio Chong para que continúe al frente del grupo parlamentario en el que participan 13 senadores.

El senador por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín, puntualizó, ante los rumores sobre la posible remoción del líder de los senadores priistas, que el exgobernador de Hidalgo cuenta con todo el apoyo de la bancada.

“Trabajamos nosotros una propuesta, otros entiendo y me parece lógico, tienen otra manera de pensar, otra agenda, si lo queremos ver así, pero eso no tiene nada que ver con que removamos a nuestro coordinador, así es que yo le pediría atentamente al PRI, que dejara este tema entre senadores.

“Entre senadores hoy no tenemos ninguna agenda prevista, con respecto a cambiar a nuestro coordinador, él fue absolutamente sincero con toda la fracción, todos los que participamos en un sentido o en otro, así lo hicimos, en el PRI las cosas estuvieron siempre sobre la mesa”, expresó.

Al respecto, el senador Manuel Añorve remarcó que no fue objeto de presiones por parte de su coordinador o del dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, para votar en un sentido u otro la reforma sobre las Fuerzas Armadas y rechazó que estén considerando la remoción del coordinador Osorio Chong.

“En nuestra bancada hay dignidad, hay libertad, en nuestra bancada definimos votos a consciencia y nadie nos esta diciendo o marcando consignas y menos bajo presión, yo no tengo por que aceptar presiones de nadie, di un voto convencido de la realidad que vive mi estado de Guerrero, ustedes pueden constatar lo que paso desgraciadamente ayer y yo no puedo caer en la demagógica de decir no, que se regresen a sus cuarteles, vuelvo a insistir, la palabra militarización, los militares ya están en las calles, ahora hay que hablar de la desmilitarización para que se regresen a sus cuarteles, si pero después de que cumplan sus funciones de seguridad pública y que se fortalezca a policías estatales y municipales”, expresó.

JVR