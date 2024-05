Vamos a votar para definir si los siguientes años serán de opresión o de libertad: Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial por la coalición Va por México Xóchitl Gálvez llamó a la ciudadanía, particularmente a quienes asistieron este domingo a la manifestación conocida como “marea rosa” en el Zócalo capitalino, a participar en las elecciones para definir “si los siguientes años serán de opresión o libertad”.

En un escenario instalado en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, frente a miles de simpatizantes convocados por diferentes organizaciones de la sociedad civil, Gálvez Ruiz agradeció su presencia para estar “codo a codo defendiendo principios”.

Los manifestantes fueron convocados por más de 140 organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de defender “los pilares de la República: la justicia, la democracia y la libertad”, según escribió en redes sociales la plataforma Unid@s.

Vamos a votar para derrotar a la muerte, la mentira y el miedo. Vamos a votar para que triunfen la vida, la verdad y la libertad. Mensaje desde el Zócalo de CDMX. https://t.co/hWoOQ1Sry2 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 19, 2024

A propósito, en su discurso, Xóchitl Gálvez pidió a la ciudadanía votar este 2 de junio, pues, dijo, en estos comicios “no solo nos jugamos la Presidencia o el congreso; nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o libertad”.

“Yo les pregunto: ¿Están listos para votar y defender la vida? ¿Están listos para votar y defender la libertad? Mexicanas y mexicanos, hay algo todavía más importante que ganar: es el para qué queremos ganar”, dijo la candidata.

“Vamos a ganar para dar, no para recibir, para compartir, no para arrebatar, para servir, no para servirnos, vamos a ganar para escuchar, no para insultar, para respetar, no para humillar, para unir, no para dividir”, abundó.

“Vamos a ganar para llevar medicinas a los enfermos, agua a los sedientes y atención a los que viven en pobreza; para cuidar nuestra agua, nuestro aire, bosques y suelos; para que llegue la prosperidad y el progreso”

Nuestra bandera es el símbolo más importante de unidad nacional. 🇲🇽



Su escudo y sus colores nos pertenecen a todas y todos.



¡Viva México!#MareaRosaConXóchitl pic.twitter.com/GluolbteKa — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 19, 2024

En el mismo sentido, dijo que, durante su campaña, ha escuchado las necesidades de la ciudadanía, así como las propuestas de los partidos que arroparon su candidatura: “He escuchado a ustedes, priistas, panistas, perredistas, ciudadanos de la marea rosa y xochilovers. Todos ustedes también han enfrentado el insulto, la calumnia y la mentira de un poder prepotente y soberbio”.

El objetivo, concluyó, es el de “volver a poner a México en el lugar de la grandeza que debe tener entre las naciones libres”.

“Para que cuando los mexicanos del futuro nos miren a los ojos podamos sostenerles la mirada y diremos con orgullo: sí, los mexicanos de 2024 respondimos al llamado de la República para defenderla”, concluyó.

