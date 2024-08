Con voto de la militancia se elegirá dirigente, ratifica PAN

La Comisión Organizadora de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional del PAN ratificó como procedente que la renovación de la dirigencia se realice por elección directa, mediante el voto de las y los ciudadanos que simpatizan y están afiliados a Acción Nacional, como publicó La Razón.

Esto significa que en unos meses se seguirá trabajando para realizar un proceso que implique campañas con propuestas, un debate entre los aspirantes, instalación de centros de votación, y toda una efervescencia democrática que no se ve actualmente en ninguna otra fuerza política.

“Esta directriz del proceso está apegada a los estatutos y normas que rigen este proceso, y son consonantes con la determinación de los consejos estatales a lo largo y ancho de todo el país”, destacó el organismo en un posicionamiento.

Aplaudo que la CONECEN escuchará el sentir de la militancia. Así como lo he expresado en todo momento, los militantes en los municipios deben ser los actores principales de la reconstrucción de Acción Nacional”

Adriana Dávila, Virtual candidata a la dirigencia del PAN

De acuerdo con los estatutos del PAN, resultará electa la planilla que obtenga la mayoría absoluta de votos, o el 37 por ciento con una diferencia de al menos cinco puntos porcentuales con el segundo lugar, existiendo la posibilidad de una segunda vuelta en caso de que ninguna candidatura logre obtener estos resultados.

Al respecto, los virtuales candidatos a la dirigencia, Adriana Dávila y Jorge Romero celebraron la decisión de la comisión, y aseguraron que se logró que el partido escuche a la militancia.

Sin embargo, otro de los posibles candidatos al cargo, el senador Damián Zepeda, se pronunció porque la Comisión Organizadora cambie el método a voto abierto a la ciudadanía o una elección, pues de lo contrario sólo seguirá simulando.

Celebro que el proceso de elección de la próxima dirigencia nacional de Acción Nacional se llevará a cabo mediante el voto de las y los militantes de nuestro partido, según lo informado el día de hoy (ayer) por la comisión

Jorge Romero, Posible candidato a la dirigencia del PAN

“Me parece muy lamentable que el PAN después de esta terrible derrota que hemos tenido, y una situación muy difícil que hemos tenido los últimos años, no se inmute y no cambie, y siga haciendo sus procedimientos tal cual los ha tenido ahora. No se ha entendido el sentir de la ciudadanía que no se siente identificada; creo que hoy lo que debería estar haciendo es abrirse y permitir el voto de la gente no militante, o al menos un proceso por encuesta para que participen”, detalló.

En entrevista con La Razón detalló que el PAN sigue estando en control de las cúpulas, debido a que “parece” que no pasó nada y es un proceso más, por ello, dijo que el partido sólo “está cavando su tumba y está quedando en la intrascendencia”.

Acusó que el padrón del PAN está cerrado y controlado por los líderes cupulares de cada estado, por ello, dijo, decir que hay democracia, al momento ya no es cierto.