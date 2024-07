Por voto popular no se pilotea un avión ni se opera un corazón: ministra Rios-Farjat.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ana Margarita Ríos-Farjat, aseguró que “por voto popular no se pilotea un avión ni se opera un corazón” al opinar sobre las reforma que se pretende consolidar en torno al Poder Judicial.

Antes de recibir un reconocimiento por parte de la Federación Iberoamericana de Abogados por su trayectoria, la ministra afirmó que la iniciativa no cumplirá el objetivo de mejorar la justicia, pues sólo contempla quitar a unos jueces para poner otros; por ello ofrece algunas ideas para crear una “reforma justa”.

“Por voto popular no se pilotea un avión ni se opera un corazón, no funcionan así los semáforos ni usamos ese método para elegir el colegio de los hijos o qué comprar en el súper. No es desconfianza a la mayoría o al pueblo… al pueblo se le confía tanto, que así se elige al titular del Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión, ni más ni menos”, escribió en una columna de opinión llamada Una reforma justa y posible, previo a celebrarse el LXIV Aniversario Día del Abogado y la Abogada en México.

Al recibir el máximo galardón mundial de la Federación Iberoamericana de Abogados, Ríos-Farjat indicó que “en la caja de chocolates que es mi vida -como dijo Forest Gump-, porque llevo varios he encontrado el mejor sabor, confío en que la caja todavía tenga algunos más para mí, mi andar profesional como el de todos no es más que un libro que procuró escribir sabiéndome como escribió Francisco de Quevedo un ángel endiabladamente humano”.

Margarita Ríos Farjat, ministra de la SCJN, recibió el máximo galardón mundial de la Federación Iberoamericana de Abogados. Foto: Especial.

Acompañada del doctor Francisco Morales Olvera, presidente de la Federación Iberoamericana de Abogados, y el magistrado Jorge Meza Pérez, coordinador de la EFFJ en Nuevo León y secretario Ejecutivo de la Comisión de Honor y Justicia de la JUFED, la ministra dijo que México no merece menos que excelencia y siempre pensará lo mismo.

“Incluso cuando el paradigma judicial, lo jurídico de este país pueda llegar a cambiar, debemos mantener lo qué es la excelencia; vamos a lo básico a la propiedad de las palabras, la excelencia es algo de superior calidad o bondad que hace que algo sea digno, de singular aprecio una persona bien preparada para una actividad será estimada”, refirió.

Finalmente, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos-Farjat, afirmó que la abogacía de México requiere mayor vocación social.

JVR