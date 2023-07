Xóchitl acepta debate con Ebrard... “después”

La aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez aceptó debatir con el morenista, Marcelo Ebrard, aunque aclaró que primero debe ganar su proceso interno al que ve “con dados cargados”.

“Me encantaría debatir con Marcelo, me parece que es un hombre inteligente, de lo más brillante que tuvo el gabinete actual, es un hombre con talento y capacidad, pero llegará el momento de debatir, pues hoy no es el momento.

“Ya que primero tiene que ganar adentro de su proceso, aunque se ve que los dados están cargados, pero esperaré a que sea elegido y no sólo habrá un debate, sino muchos”, expresó.

En entrevista con medios previo a la reunión con diputados locales de Chihuahua dijo que le debe echar ganas, porque en Morena ya decidieron, además, abrió las puertas a todo aquel mexicano que desee construir un México mejor, ante los cuestionamientos de si puede invitar al propio Marcelo Ebrard.

Me encantaría debatir con Marcelo, me parece que es un hombre inteligente, de lo más brillante que tuvo el gabinete actual, es un hombre con talento

Xóchitl Gálvez

Senadora del PAN

“Creo que él trae algunas ideas que me gustan, me gusta esto que le ha entrado a la Inteligencia Artificial, es una de mis mayores especialidades como ingeniera y se ve bien en Marcelo, pero que le eche ganas porque allá va por otro lado el dedazo”, expresó.

Recordó que ha denunciado los actos de corrupción de la actual administración, en especial la de su hijo por la casa gris, pues no es claro con qué se pagó la renta, aunque “se dice” que trabajaba con los de Vidanta, además del tema de Segalmex que son miles de millones de pesos desviados, el 80 por ciento de las compras son por adjudicación directa, en Dos Bocas hay un sobrecosto en las obras, “y no se investiga nada, hay que tratar de limpiar lo que está pasando”.

Señaló que no es una mujer de venganza, sino de justicia, aparte aclaró que los presidentes no son los que firman los contratos de Segalmex o Dos Bocas, sino que hay personas responsables de ello.

“Aunque el Presidente me odió por vender gelatinas y volverme empresaria, en mi vida todo es ético. Ha sido omiso que se investigue por la fiscalía, debería ser más autónoma para ello”, indicó.

No coincido contigo Xóchitl Gálvez, siempre es tiempo de debatir. Hoy más que nunca. Este momento es inédito. A la sociedad le gustaría escucharnos

Marcelo Ebrard

Excanciller

Aseveró que ya fueron retiradas las conferencias mañaneras en donde se le menciona y en torno a la violencia de género, dijo que sí existe ya que el mandatario federal asegura que es producto de varios hombres, y por ello inventará delitos inexistentes.

“El Presidente va a hacer lo que sea para que no sea candidata, pero me voy a defender, ya que esta mujer no se vence, ya que no he hecho nada indebido en mi vida. Este país necesita que se generen empleos y yo genero 200.

“Hay que seguir caminando en la calle, haciendo propuestas y no como las corcholatas, que no tienen historia, ni propuestas”, explicó.

Reiteró que los programas sociales se van a quedar ya que son justos, pero dijo que se deben fortalecer porque no necesitan hacer filas, además que de necesitan medicinas y atención.

Mientras que Marcelo Ebrard Casaubón dijo que siempre habrá tiempo para debatir, en respuesta a la senadora Xóchitl Gálvez quien aseveró que por el momento no son los tiempos ya que no ha ganado su proceso interno.

“No coincido contigo Xóchitl Gálvez, siempre es tiempo de debatir. Hoy más que nunca. Pienso a la sociedad le gustaría escucharnos. Estoy seguro el pueblo te dirá lo mismo”, afirmó.