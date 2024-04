Xóchitl carga con todo; Claudia no se engancha y revira; Máynez, testigo

En el primer debate de los candidatos a la Presidencia de la República abundó la crítica y el contraste de resultados sobre lo hecho y por lo que no hicieron tanto los gobiernos pasados del PRI y del PAN, como la actual administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia; Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, entretejieron la propuesta con críticas y señalamientos entre las dos candidatas por supuesta corrupción en su desempeño como servidoras públicas.

“En este debate se van a presentar dos proyectos, el proyecto de regresar al pasado y la corrupción y el proyecto que significa avanzar por la transformación”, dijo Claudia Sheinbaum al abrir el bloque de salud, no sin antes romper el formato y lanzar un mensaje de apoyo al Gobierno mexicano por la crisis diplomática con Ecuador.

Tocó el turno a Jorge Álvarez Máynez, quien antes de hablar del tema, hizo alusión a los partidos de las dos coaliciones.

“Por supuesto que no, que no hay sólo dos visiones de país; aunque las coaliciones de la vieja política hicieron todo para lograr que no estuviéramos aquí, vamos a estar en la boleta”, declaró.

Este gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira, hoy la corrupción está peor que nunca. Tú Plan C es un Plan C de corrupción

Xóchitl Gálvez, Candidata presidencial del PAN, PRI y PRD

“En 2018 millones de mexicanos votaron por un cambio con esperanza, pero la verdad es que no sucedió. Claudia Sheinbaum te viene a ofrecer que sigan los abrazos a los delincuentes, que siga la falta de medicamentos”, lanzó Xóchitl Gálvez al inicio del debate.

En el rubro de salud, Gálvez Ruiz promovió el regreso del Seguro Popular y Claudia Sheinbaum la coordinación integral del IMSS con el resto de los sistemas de seguridad social. Las dos candidatas aprovecharon para criticarse: “A Claudia se le olvidó hablar del colegio Rébsamen; es increíble, Claudia, que por tu indolencia hayan muerto 19 niños”, acusó Gálvez Ruiz. La candidata de Morena le respondió que “siempre he estado de lado de las víctimas; lo que es deleznable es lucrar con las víctimas”.

Jorge Álvarez Máynez consideró que las dos propuestas de salud eran inviables técnica y económicamente.

La presidenta del INE (centro) con los candidatos presidenciales y consejeros, ayer. Foto: Cuartoscuro

Después, los moderadores Denise Maerker y Manuel López San Martín dieron paso al tema educativo. La aspirante presidencial de Morena enumeró algunos de sus logros en el rubro cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Becas en primaria y secundaria, así como fortalecimiento a la educación media y superior, fueron parte de su planteamiento.

“Yo digo que por el bien de todos, primero las niñas y los niños, sí, parafraseando al Presidente, pero hay que empezar con la primera infancia, porque aunque son el 10 por ciento de la población, los niños entre cero y seis años reciben menos del dos por ciento del presupuesto”, denunció Jorge Álvarez Máynez, como respuesta a Claudia Sheinbaum.

En su oportunidad Xóchitl Gálvez propuso estancias infantiles para la primera infancia y escuelas de tiempo completo, donde cada niño tenga acceso a una tableta con Internet.

Transparencia, combate a la corrupción, no discriminación y grupos vulnerables, así como violencia contra las mujeres, fueron los temas restantes.

Vamos a hablar de la corrupción, porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN

Claudia Sheinbaum, Candidata presidencial de Morena, PT y PVEM

Fue en corrupción donde la crítica subió de tono entre las dos candidatas.

“Este Gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira, hoy la corrupción está peor que nunca. Tú Plan C es un Plan C de corrupción”, declaró Xóchitl Gálvez.

La respuesta no tardó: “Lo primero, segunda mentira de la candidata del PRIAN; solamente hay que ver sus declaraciones patrimoniales en el Senado de la República, que son totalmente contradictorias, Así las mentiras del PRIAN”, dijo Claudia Sheinbaum.

Por lo que respecta al candidato de Movimiento Ciudadano, se pronunció por construir un sistema de rendición de cuentas al servicio de las y de los ciudadanos.

“Veintiséis del Rébsamen, 26 del Metro, 52 personas y la verdad es que sigues siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo, porque no veo cómo ni siquiera te atreves a voltear”, denunció Xóchitl Gálvez Ruiz, cuando los moderadores ya habían cambiado de tema.

Aquí hay una nueva oportunidad para demostrar por qué México tiene tres opciones: las dos de la vieja política que prueban acusaciones entre corrupción

Jorge Álvarez Máynez, Candidato presidencial de MC

La candidata de Morena atajó el comentario con otro cuestionamiento a Xóchitl Gálvez. “Vamos a hablar de la corrupción, porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Número uno, Residencial Mariano Escobedo dio el permiso cuando fue jefa delegacional”, afirmó la exjefa de Gobierno.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano se subió al tema con el argumento con el que abrió el debate.

“Aquí hay una nueva oportunidad para demostrar por qué México tiene tres opciones: las dos de la vieja política que prueban acusaciones entre corrupción, porque ni es bueno desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción ni es bueno desaparecer los organismos autónomos”, sostuvo.

Sobre la no discriminación y grupos vulnerables, así como violencia contra las mujeres, quedó plasmado el antagonismo entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Dos proyectos de país opuestos, dos propuestas contrastantes para tratar de resolver los problemas. Con matices de críticas a las dos candidatas, Jorge Álvarez trató de posicionar propuestas distintas a las de sus rivales.

Apoyos para migrantes y para la comunidad LGBTIQ+, así como violencia de género y programas de atención integral para las mujeres, fueron la última parte del debate donde los tres candidatos fijaron sus posturas y describieron algunas de sus principales propuestas.



Fechas y sedes de los próximos debates.

​FORMATO B 28 de abril

Preguntas realizadas directamente por la ciudadanía

Sede: Estudios Churubusco



FORMATO C 19 de mayo

Sin participación ciudadana “Cara a cara entre candidaturas”

Manuel López San Martín y Denise Maerker, los moderadores del primer debate presidencial, ayer. Foto: Especial

Manchan encuentro el formato y errores

El primer debate presidencial de este proceso electoral también quedó marcado por las quejas y críticas acerca del formato, la producción, pero sobre todo, las fallas en el cronómetro que marcó la participación de cada aspirante.

De parte de los candidatos, Claudia Sheinbaum, de Sigamos Haciendo Historia, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, protestaron en al menos tres ocasiones por errores en el reloj con los cuales, aseguraron, se terminaba por dar más tiempo a su contrincante de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

Incluso, la queja derivó en un comentario de la morenista con el que acusó a la hidalguense de “robarse” el tiempo.

“Hasta la bolsa de tiempo, la candidata del PRIAN se los quiere robar”, exclamó.

La moderadora, Denisse Maerker, tuvo que reconocer que se habían presentado algunos desperfectos en el reloj, por lo que estos serían corregidos en los siguientes periodos.

En redes sociales se desataron críticas contra la producción por el audio que se desacoplaba de la imagen, por la dirección de cámaras debido a que no permitía apreciar con precision ni amplitud el desarrollo del debate y la interacción de las candidatas y el candidato.

Otro punto criticado fue el diseño del set, debido a los colores que se utilizaron y que provocó, en la opinión de expertos, una saturación visual y le restó seriedad al debate.

Periodistas, comunicadores, y demás profesionistas dedicados a la comunicación criticaron la producción a la que señalaron de estar alejada de la calidad que un evento de esta magnitud y que, además, terminó por opacar los esfuerzos que hicieron los moderadores, Denisse Maerker y Manuel López San Martín, por que el encuentro estuviera en orden.

A esto se sumaron las constantes fallas en la red de Internet que se habilitó para que medios de comunicación que se dieron cita en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) dieran cuenta del debate.

A lo largo de la tarde, la señal se cayó, lo cual también afectó la seguridad del debate, debido a que los accesos que eran controlados por medio del escaneo de códigos QR por parte de personal autorizado, quienes llegaron a quedarse sin servicio de Internet para verificar el ingreso de las personas.

Entre porras e invitados especiales, el 1er debate

Policías, zanqueros, médicos inconformes y automovilistas irritados en una tarde capitalina que casi llegó a los 30 grados rodearon el primer debate presidencial del proceso electoral 2023-2024.

Muy temprano, centenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se apostaron al exterior del Instituto Nacional Electoral (INE), para resguardar entradas y salidas, y pronto se les sumaron vendedores ambulantes de helados, raspados y papas, que apaciguaron sed, calor y hambre.

La seguridad se extendió desde las inmediaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación. El despliegue de uniformados que hacia las 16:00 horas ya tenían el perímetro asegurado con vallas, patrullas y autobuses en los que fueron trasladados, acabó con la fluidez del tránsito habitual de un domingo en la ciudad.

Aunado a esto, sobre las laterales de Periférico se formó una manifestación de médicos del IMSS, que reclamaban que el fin del sexenio esté próximo a terminar y aún no se les hayan otorgado las bases que se les prometió para garantizar su seguridad laboral.

Gabriela Osorio, candidata a la alcaldía Tlalpan por la coalición SHH, durante la salida de Claudia Sheinbaum, ayer. Foto: Cuartoscuro

El bloqueo planificado por seguridad, la manifestación y el tráfico se tradujo en claxons que no paraban de sonar. Pronto el tráfico empeoró con los simpatizantes morenistas que se dieron cita en las áreas verdes frente al órgano electoral, en donde colocaron una pantalla para ver el debate presidencial.

Los zanqueros y una batucada amenizaron la espera de familias, grupos de amigos y habitantes de diversas alcaldías de la CDMX que llegaron en taxi, transporte público y motocicleta .

Dentro de la sede del INE se colocaron tres filtros para impedir el paso a personas ajenas al lugar, y personal de la Guardia Nacional hizo revisiones en el recinto junto a perros pastór alemán y detectores de metal.

La primera en llegar fue la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudian Sheinbaum Pardo, de la mano de su esposo, Jesús María Tarriba, y parte de su equipo de campaña: Iván Escalante, Adán Augusto López y Tatiana Clouthier, que la recibió en las escalinatas con un beso en la mejilla.

También la acompañaron Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el INE, el senador Ricardo Monreal y el diputado petista, Gerardo Fernández Noroña; así como el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien luego de que la candidata se tomara la fotografía oficial, plantó un beso a la consejera Carla Humphrey, su esposa.

Otro que acudió a apoyar a Sheinbaum fue Omar García Harfuch, quien por cierto algunos policías le pidieron tomarse una fotografía con ellos.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, tras sus llegada a las instalaciones del INE, ayer Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Por su parte, Xóchitl Gálvez llegó a la sede del INE a bordo de su bicicleta. Dijo que un par de kilómetros atrás tuvo que bajar de su camioneta y usarla, por los cortes viales de la policía, como consecuencia de manifestaciones de apoyo a Claudia Sheinbaum.

“La verdad me bajé en la bicicleta, se los tengo que decir. Siempre la traigo atrás en la camioneta porque estaba cerrado el Periférico por los de Morena, no estaban dejando pasar y yo soy una mujer muy puntual y quise llegar 6:40”, declaró.

En la explanada del Instituto ya la esperaban su coordinador general de campaña, Santiago Creel; su jefa de oficina de campaña, Kenia López, así como el líder nacional del PAN, Marko Cortés; el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y Margarita Zavala, responsable del Comité de Sociedad Civil de la campaña.

Jorge Álvarez Máynez llegó 30 minutos después de la hora estimada, debido a que se trasladó desde su casa de campaña en el centro de la CDMX a bordo del “FosfoBus”, con familia e invitados especiales.

Al llegar, ingresó con dificultad, pues el chofer realizó maniobras para ingresar el vehículo, dadas sus dimensiones; sin embargo, bajó con su comitiva encabezada por su coordinadora de campaña, Laura Ballesteros; su esposa y sus dos hijos.

Con un gran ánimo dio su primer mensaje, en el que dijo estar agradecido por la oportunidad de encabezar el proyecto de Movimiento Ciudadano. “ Les quiero dedicar este debate a todas estas personas”.

Al final, su comitiva fue la que más ánimos tenía, ya que a la voz de “presidente”, lo felicitó por su buen desempeño en el debate.

Todos se declaran como ganadores tras el debate

Los candidatos de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez; Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, y de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se declararon vencedores del primer debate presidencial.

Al término del encuentro, Claudia Sheinbaum dijo sentirse contenta porque salieron las cosas “muy bien”, pero aclaró que lo que se puso en claro fue que hay dos proyectos: uno de regreso al pasado y otro que representa seguir avanzando en la transformación del país.

Mostró, dijo, que tienen propuestas, aunque precisó que hay algunos temas por responder que, adelantó, se hará en redes sociales: “Salimos contentos y triunfadores, pues no sólo ganamos el debate, sino que vamos a ganar la contienda presidencial”.

Sostuvo que lo que la distingue es el amor del pueblo de México y, por ello, dijo que no le preocupan los adjetivos que le haya puesto una persona mentirosa como Xóchitl Gálvez, pues no se le puede tomar en cuenta, luego de que la llamara “dama de hielo”.

Sheinbaum Pardo mencionó que lo que se tiene que revisar es el manejo del reloj de los tiempos, ya que, aseguró, “fue muy extraño lo que pasó”. Además, criticó que no se tocaron algunos temas de importancia y, por ello, los tuvo que traer a colación. Respecto a las acusaciones en su contra, mencionó que los casos del Colegio Rébsamen o de la Línea 12 ya se hizo justicia con las víctimas, y aclaró que en su periodo en la alcaldía Tlalpan no se construyó ningún piso, precisamente del Rébsamen.

“Es deleznable el uso de las víctimas para este tipo de temas electorales. Para la aclaración de otros temas, como la Ivermectina, ya habrá tiempo para contestarlas”, dijo.

Mientras tanto, Xóchitl Gálvez aclaró que quiso poner temas en el debate, como el tema de la Ivermectina, pero los conductores querían que respondiera forzosamente lo que ellos querían y, por ello, señaló que en un principio les habían dicho que la bolsa de tiempo era libre.

Además, criticó que su contrincante no logró contestar las críticas que realizó, como el tema del mal manejo de la pandemia y las víctimas: “Sheinbaum es responsable de la muerte de decenas de personas, pero jamás se responsabiliza. Yo creo que, si queremos un debate más fluido, debe ser de más libertad, a fin de que tengan más careos de las acusaciones”.

Señaló que Claudia “ni siquiera debería ser candidata”, sino enfrentar a la justicia por las responsabilidades que tuvo en el Colegio Rébsamen y el desplome de la Línea 12 del Metro: “Ella era responsable como delegada y debió clausurar el colegio y, en el caso del Metro, tuvo una negligencia criminal”. Indicó que la nombró “la dama de hielo” porque “ni siquiera volteaba, ni se inmutaba”.

Gálvez comentó que no romperá con el PRI, PAN y el PRD porque le abrieron su proceso como ciudadana sin partido.

Por último, Jorge Álvarez Máynez dijo que quedó claro que ellos son la mejor opción para el futuro de México, pues se considera ganador de un sistema democrático: “Lo que no quiero es que (los ciudadanos) confíen en un Presidente, sino que confíen en ellos, ya que se dieron muchas propuestas que deben ser analizadas”.

Añadió que el debate le dará la oportunidad de que más gente lo conozca, pues si bien hubo errores en la organización del debate, se pueden corregir.

Los dirigentes de Morena, Mario Delgado; del PAN, Marko Cortés; de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y del PRD, Jesús Zambrano, defendieron a sus respectivas candidatas y candidato, pues en todos los casos se proclamaron vencedores.

Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez, a su llegada para el primer debate presidencial. Foto: Especial

Presidenciales dominan tendencias en las redes

El primer debate entre los aspirantes a la Presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez movió las tendencias de búsqueda de los internautas de México en Google, lo que dejó constancia de que el ejercicio democrático despertó el interés en los mexicanos por conocer a los candidatos.

De acuerdo con la herramienta, antes del debate de anoche, los internautas en el país tenían poco interés de búsqueda en cualquiera de los aspirantes; sin embargo, después de las 18:00 horas la tendencia fue en aumento y los mexicanos cobraron interés por saber de sus candidatos.

Casi a las 20:00 horas, la conversación por parte de los usuarios se hizo presente y las búsquedas en Google Trends mostraron preguntas relacionadas con los candidatos. Preguntas como “¿qué edad tiene Álvarez Máynez?” o temas como los Panamá Papers en segundo orden, además del Inai, en tercero, y enseguida “¿quiénes son candidatos a la Presidencia?”, y, por último, “¿dónde vive Claudia Sheinbaum?”, fueron las preguntas que se hacían los internautas.

Posterior a ello, los números comenzaron a subir y, ya pasadas las 20:00 horas, una vez que arrancó del debate, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez se encontraban con 24 puntos de búsqueda cada uno, mientras que Gálvez contaba con 21 puntos.

De acuerdo con la plataforma Google Trends, que mide el interés de búsqueda de los usuarios de este buscador, entre las 18:30 y las 22:00 horas, al término del ejercicio democrático, el emecista tuvo una media de 17 de 100 puntos, uno más que la morenista y la panista. Esto quiere decir que las búsquedas por cada una de las candidatas y el candidato estuvieron parejas.

Los puntos a los que hace referencia la plataforma indican la popularidad de los términos de búsqueda analizados, los cuales, en este caso, son los nombres de cada uno de los aspirantes. De esta manera, un valor de 100 indica la popularidad máxima.

Al llevarse a cabo el primer debate presidencial, el cual fue moderado por los periodistas Manuel López San Martín y Denise Maerker, los temas que se abordaron fueron Educación, Salud, Combate a la corrupción, Transparencia, No discriminación y grupos vulnerables y Violencia contra las mujeres.

El debate entre los tres aspirantes a la Presidencia movió las tendencias de búsqueda en diferentes momentos, de acuerdo con Google Trends.

Durante el ejercicio democrático, los internautas tuvieron interés en conocer a cada uno de los candidatos, y por momentos fue Xóchitl Gálvez quien generó más interés de búsqueda en comparación con los otros contendientes.

Aunque una vez pasada una hora del debate, a partir de los 20 minutos, quien estuvo liderando las búsquedas fue Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el interés mostrado en las búsquedas por región, Sonora ocupó el primer lugar, realizando búsquedas con el nombre de Claudia Sheinbaum con un 37 por ciento; Jorge Álvarez Máynez, con 30 por ciento, y Xóchitl Gálvez, con 34 por ciento.

Le siguió Quintana Roo, colocando a la candidata de Morena con 36 por ciento de búsqueda, la candidata panista 33 por ciento y el emecista, 31 por ciento.

El tercer lugar de búsquedas fue el Estado de México colocando a Sheinbaum con 34 por ciento, Gálvez con 35 por ciento y Álvarez Máynez con 31 por ciento.

Colima fue el cuarto estado con mayor búsqueda, con 34 por ciento para la candidata oficialista; Gálvez, con 29 por ciento, y el candidato del partido naranja con 37 por ciento. Finalmente, el estado de Tabasco arrojó búsquedas para los candidatos de 34 por ciento para la exjefa de Gobierno, 32 por ciento para la exsenadora Gálvez y 34 por ciento para Álvarez Máynez.

En X, antes Twitter, las tendencias entre los internautas de México giraron este domingo en torno al primer debate presidencial desde el inicio del encuentro, situación que continuó hasta la noche.

Antes de iniciar el ejercicio, la etiqueta que se posicionó en primer lugar fue #DebateINE. Sin embargo, con el transcurrir del debate, fueron destacando otros hashtag relativos a las declaraciones de los candidatos, como LaDamadeHielo, como llamó Gálvez a Sheinbaum; Escudonacional, por el momento en el que la panista mostró una bandera de México con el escudo al revés, o Colgate, para referirse a la sonrisa que mostró Álvarez Máynez a lo largo del debate.