Xóchitl descarta presión por presentar a su equipo

La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que sigue reclutando a los miembros de su equipo de campaña, pero descartó que le preocupe que Claudia Sheinbaum lo haya presentado antes.

“Hoy (ayer) lo presenta la señora de enfrente, hay que darle chance”, respondió al ser entrevistada por los medios de comunicación, en el contexto del panel Retos Frente a la Erradicación de la Pobreza en México, que se realizó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Sin precisar la fecha para la que tendrá listo a todo su equipo, la aspirante presidencial del PAN, PRI y PRD apuntó que todavía le falta cubrir a quienes estarán al frente de temas de relevancia, como las propuestas en materia de seguridad pública.

“Estamos acabando de reclutar a personajes, sobre todo en temas muy específicos: telecomunicaciones, medio ambiente, obviamente seguridad, que es en los temas que nos están planteando en los recorridos. Y creo que la semana que entra ya presentamos al equipo. Hay varios personajes ya, pero los vamos a presentar a todos”, indicó.

Gálvez Ruíz también defendió la realización de la FIL y reiteró que si su oponente de Morena no asistió fue porque le ordenaron que no fuera: “Le dijeron, le ordenan, ella sólo obedece, no tiene voz propia. Aquí tendría que estar”.

Sobre los señalamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que la FIL es un cónclave de la derecha, la política hidalguense sostuvo que se trata de una feria plural y no es conservadora.

“Claro que no es conservadora ni es de derecha, es una feria plural donde caben todas las ideas, donde caben todas las voces, pero ellos no vienen porque ellos sólo van a lugar donde se sienten cómodos. Por eso (López Obrador) no fue a La Montaña de Guerrero, por eso le sacó a bajarse y hablar con los maestros de la CNTE; que hable, que dialogue. En esta feria se dialoga, yo vengo a dialogar”, declaró.

Al recordar lo que pasó con el expresidente Enrique Peña Nieto cuando asistió a la FIL y no atinó a responder sobre los tres libros que marcaron su vida, los reporteros le preguntaron a Xóchitl Gálvez si ella podía citar sus publicaciones favoritas, ante lo que contestó:

“Claro que sí, ya se los he dicho muchas veces: Edmundo Valadés marcó mi vida, con La muerte tiene permiso, porque se echaron al cacique maldito del pueblo, y yo tenía un cacique maldito del pueblo. Ángeles Mastretta, con Arráncame la vida, esa es una de mis favoritas. Y pronto Sara Sefchovich, que, para mí, Demasiado amor es una gran novela, y va a escribir el primer libro de la próxima mujer presidenta”.

Durante su participación en el panel de la FIL, la precandidata por Fuerza y Corazón por México puntualizó que no busca la extinción de los programas sociales, pero remarcó que la mejor escalera para salir de la pobreza es un trabajo bien remunerado con derechos plenos para los empleados.

Recordó que en su visita a Chiapas observó que la violencia es un ingrediente adicional que se le está poniendo a la pobreza, pues se registra el desplazamiento de personas que dejan su tierra, que pierden su casa, porque tienen que huir de la inseguridad.

INE debe negar registro a Claudia por anomalías: AN

Ante las presuntas anomalías en fiscalización en que incurrieron Claudia Sheinbaum y los partidos que la respaldaron, el PAN en el Senado aseveró que el Instituto Nacional Electoral (INE) “debería negarle el registro” como candidata presidencial.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario del blanquiazul, Kenia López Rabadán, aseveró que es responsabilidad de todos los partidos cuidar el manejo de sus recursos y la rendición de cuentas ante la autoridad electoral.

Sin embargo, ante las multas que acumulan las fuerzas políticas, que, como lo publicó La Razón en su edición de este lunes, asciende a 152.1 millones de pesos, señaló que no sólo los partidos deben ser castigados, sino también sus aspirantes.

La panista particularmente se refirió a Claudia Sheinbaum, ya que dijo que el dispendio que ha mostrado en los últimos meses debería llevar a que ni siquiera se pueda registrar como candidata presidencial.

“La señora Claudia Sheinbaum hizo un dispendio ominoso al colocar miles de espectaculares, bardas y lonas, sin duda este gasto debe ser fiscalizado y sancionado, porque claramente se utilizaron de manera ilegal los recursos públicos. A consecuencia de este cúmulo de ilegalidades y ante la reincidencia sistemática por violar la ley electoral, se debe negar el derecho a ser registrada como candidata presidencial”, aseveró.

Además, por irregularidades correspondientes a los informes anuales de ingresos y egresos del año pasado, el INE contempla aplicar otro monto de sanciones superior a los 214.5 millones de pesos, de las que el monto más importante será para Morena, con 73.2 millones de pesos.

El Consejo General del órgano electoral resolverá esta semana la aplicación de este nuevo paquete de sanciones en contra de las fuerzas políticas, lo que también impactará en los recursos de los partidos para el año próximo.