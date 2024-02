Xóchitl destaca “gran reunión” con el financiero Larry Fink

La candidata presidencial de la coalición entre PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, también sostuvo un encuentro con el empresario Larry Fink, que calificó como una “gran reunión”.

“Cuando inviertes los fondos de pensión de miles de trabajadores tienes la gran responsabilidad de hacerlo en países que respetan sus propias leyes y cumplen con sus acuerdos internacionales. Para construir el país que soñamos necesitamos recuperar la confianza en México. Gran reunión con Larry Fink”, escribió la aspirante de Fuerza y Corazón.

Por la mañana, Gálvez se pronunció sobre las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que su Gobierno pierde todos los casos judiciales y señaló que si Emilio Lozoya está libre es porque se hizo una investigación incorrecta en la que supuso que la Fiscalía General de República (FGR) no hizo la justificación, por lo que aseveró que quedará impune.

Criticó que el Presidente cuestione la corrupción, pero no actúe para castigarla, como en este caso.

“No, el tema de Lozoya es real, sí se acreditaron los depósitos por la corrupción, sí el caso de Odebrecht existió y creo que no hay duda de lo que pasó con Lozoya y no hay duda de que fue un personaje corrupto, ante esa evidencia no podría estar conmigo trabajando”, puntualizó.

Sin embargo, criticó que el titular del Ejecutivo federal ataque al Poder Judicial por su resolución en este caso, cuando, dijo, Emilio Lozoya fue parte de un “pacto de impunidad” en el que se le perdonaba la vida a cambio de involucrar a los enemigos del presidente.

“Hoy Emilio Lozoya está libre porque no se hizo una investigación apegada a derecho y obviamente un juez tiene que dar la libertad, obligado porque la prisión preventiva oficiosa se tiene que justificar y me supongo que la fiscalía no la justificó, quedará como un caso de impunidad, seguramente Emilio Lozoya en pocos años va a disfrutar de sus millones en libertad”, manifestó.

Y subrayó que el Presidente “vuelve a mentir” en la entrevista que concedió a una periodista rusa, porque afirmó que lo que más valora es la honestidad, cuando en los hechos sigue privilegiando con contratos a familiares.

Además, lamentó que el mandatario se preocupe más por los bots que lo critican en redes que por los muertos de Tlaquepaque, Jalisco o por los de Guerrero.

En el mismo sentido se refirió a Claudia Sheinbaum, porque consideró que es increíble que esté concentrada en los bots y no en la situación de violencia del país, pero subrayó que si lo que le preocupan son las redes, entonces que vea la gente que participó el domingo en el Zócalo y que no son bots.

Ante la pregunta de los focos rojos en 50 municipios para las elecciones, a los que se refirió la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, Xóchitl Gálvez, dijo que lo que más le preocupa es la situación que enfrentan los candidatos en el ámbito local.