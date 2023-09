Xóchitl al Ejecutivo: “No ande de perdonavidas”

La responsable de construir el Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, le dijo al Presidente Andrés Manuel López Obrador que no ande de “perdonavidas” y lo retó a que, si encuentra alguna ilegalidad en su casa, entonces la demuela.

En la conferencia mañanera de ayer, el mandatario rechazó la postura de Morena de que se demuela la vivienda de la senadora del PAN bajo el argumento de que supuestamente no cuenta con la documentación y los permisos necesarios.

“Están hablando de (…) que destruir la casa de quien es representante de un movimiento. No, ni quemar libros ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada. Y vernos como adversarios, no como enemigos a destruir”, dijo.

Ante este posicionamiento, la política hidalguense reprochó que, ante el miedo que les provoca a sus contrincantes la forma en la que han crecido las simpatías a su favor entre los mexicanos, han optado por tratar de ensuciar su imagen.

Por ello, Gálvez Ruiz le manifestó al Ejecutivo que no le perdone la vida y que, si considera que es ilegal su casa, entonces proceda a la demolición, pero subrayó que todo está en regla.

Incluso, reiteró que mientras que Morena y el Presidente quieren demoler su propiedad, el afecto que ha generado entre los mexicanos le ha abierto las puertas en otras viviendas, donde incluso ya la invitaron a pernoctar, para que empiece a practicar en caso de que cumplan la amenaza de demoler su vivienda.

“Que (López Obrador) no ande de perdonavidas. Si él cree que mi casa es ilegal, demuélanla, de verdad, lo vuelvo a decir, o sea, sacan, tratan de tiznar, de ensuciar; esa casa cumple con el uso de suelo, pasó por un notario, pasó por un crédito bancario, pasó por el Registro Público de la Propiedad.

“Mi casa es legal, lo que pasa es que me tiene miedo y cuando se dio cuenta de que todo México me invitó a su casa, que por cierto hoy me voy a dormir en una para ir entrenando, por si las dudas, porque no les creo nada, me voy a dormir en una de las tantas casas que me abrieron el día de hoy”, declaró.

Manifestó que, así como ya trataron de destruir su empresa al hacer públicos datos privados sobre sus operaciones y sus clientes, ahora van con su casa: “Ya nada más falta que se lleven mi bici al corralón”, ironizó.

Recordó que el Presidente no debe hacer declaraciones sobre ella, aunque lo sigue haciendo desde sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional.

Cuestionada sobre el hecho de que López Obrador no invitó a los representantes de los poderes Judicial y Legislativo a la ceremonia del Grito de Independencia, apuntó que eso confirma que se siente “un emperador en palacio, el rey de palacio. Qué bueno que la Marcela (Guerra, presidenta de la Cámara de Diputados) se lo tome con humor”.

Más tarde, en un video que publicó en redes sociales, Gálvez cuestionó a Claudia Sheinbaum, coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación, por la estrategia de campaña para atacarla utilizando su casa.

“¿Claudia Sheinbaum, de verdad estás de acuerdo que demuelan mi casa y la de mis vecinos? Esta idea salió de tu equipo de campaña y mandaste a tu empleado a atacarme, ¿crees que en verdad esto te suma? ¿Que se vale lhacerlo? ¿Así, Claudia, quieres tratar a los mexicanos que no pensamos como tú?

“¿Esto es autoritarismo y abuso de poder. Síganle, mándenla demoler, aunque esté todo en orden y sea legal, ya miles de mexicanos me han escrito para abrirme la puerta de su casa”, manifestó.