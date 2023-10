Xóchitl Gálvez acepta seguridad de Sedena para sus recorridos por el país

La responsable de construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aceptó el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para contar con un equipo de seguridad en sus recorridos por el país.

La también senadora del PAN sostuvo una reunión con el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, quien le explicó que como persona políticamente expuesta requiere protección.

“Sí acepto un apoyo de seguridad, sobre todo en las zonas donde tenemos riesgos, o sea, sí me interesa que cuando llegue a Culiacán no estar con esa angustia de qué está pasando allá, o cuando llego a, pues no sé, a Cajeme, en Sonora, donde, de hecho el día que estuve en Cajeme había habido un pequeño enfrentamiento a dos cuadras de donde yo estaba, y lo que me dijo la gente de Cajeme que eso es cotidiano, que eso pasa todos los días, digo, ojalá algún día todos los mexicanos puedan salir.

“A mí me costaba trabajo aceptar que fuera para mí y qué onda con el resto de mexicanos, lo que me explicó el general, pues es que en mi caso no soy cualquier ciudadano ya, o sea, que acepte yo que mi condición cambió al ser una posible candidata a la Presidencia de la República”, comentó.

Explicó que hasta el momento cuenta con una escolta pagada por ella misma, con los que ahora habrá un contacto para establecer una estrategia de protección.

“Quedó que mi responsable de seguridad va a hablar con la persona que el general puso, sobre todo para cuando vayamos a los estados, cuando tengamos que ir a estas regiones, porque ahora la estrategia que yo traigo pues es que voy a entrar hasta abajo y voy a entrar a la Tepehuana, y voy a entrar a los Altos de Chiapas, o sea, ya el trabajo urbano se acabó, lo mío es 4×4, todo terreno”, comentó.

Gálvez mencionó que el secretario de la Defensa le entregó unas propuestas que estudiará para que cuente con seguridad, principalmente en estados complicados, como Tamaulipas, como Zacatecas, como Sinaloa, Baja California, Chiapas, Michoacán, Sonora y Jalisco.

Ante la pregunta de si los militares que la acompañarían estarían armados, la política hidalguense consideró que sí: “Yo me supongo que la escolta que me pondrían en algunos estados sí, la verdad”.

–¿Sería de cuatro o cinco elementos la escolta?, se le preguntó

–Una escolta, o sea, lo que me están ofreciendo es una escolta, comentó.

