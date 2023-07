Xóchitl Gálvez irá a la FGR para conocer investigación en su contra; 'para que vean que no debo nada', adelanta 

Xóchitl Gálvez anunció que este lunes asistirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer sobre la presunta investigación en su contra, tras la denuncia presentada por supuestos actos ilícitos en la alcaldía de Miguel Hidalgo.

Tras participar en la conferencia “Derecho de réplica”, en Mexicali, Baja California, subrayó que no debe nada, por lo que asistirá a la sede de la fiscalía en la Ciudad de México para conocer de qué la acusan.

“De aquí me voy para la Ciudad de México, mañana me voy a presentar a la Fiscalía para que vean que no debo nada, de qué me acusan, enriquecimiento ilícito no, aquí lo que hay son 31 años de trabajo como empresaria, como ingeniera, trabajo derecho, trabajó bueno, trabajo ético”, afirmó.

Cuestionada por los medios de comunicación respecto a si está preparada para hacer frente a “la pared” que le van a poner, la política hidalguense dijo que es experta en el salto de obstáculos.

“Soy experta en brincar obstáculos”, aseguró la aspirante del Frente Amplio por México.

