Xóchitl Gálvez acusa que Morena presiona al INE para que "no haya preguntas incómodas"

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón, Xóchitl Gálvez Ruíz denunció que el Instituto Nacional Electoral (INE) está sometido a la presión del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum ya que buscan que no haya preguntas ciudadanas en el siguiente debate.

“Ellos están exigiendo que no haya preguntas del público, tampoco. Ese es el extremo. O sea, un mix, sí, porque le tienen miedo a las preguntas. O sea, ellos a toda cosa quieren que estas preguntas que le incomodaron al Presidente no existan y están presionando al INE para que las quiten”, dijo.

Desde el estado de Guerrero señaló que en el siguiente debate debe haber un mix de dos preguntas por cada tema, “me parece bien y que nos den ese resto del tiempo para poder contrastar”. “Pues claro, porque no quieren ser cuestionados por la población. Ese era el último tema que no quedó resuelto en el debate, en la última reunión que tuvimos. Lo de la bolsa ya quedó, pero ellos lo que no quieren son las preguntas del público”, aseveró.

Xóchitl Ruíz dijo que para el segundo debate está preparada para los temas que se van a plantear en este ejercicio democrático para el próximo domingo.