Xóchitl Gálvez asegura que Frente Amplio por México defenderá a Poder Judicial de recortes

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, aseguró que el PAN, el PRI y el PRD defenderán desde la Cámara de Diputados al Poder Judicial ante los recortes presupuestales que impulsa la mayoría legislativa de Morena.

Tras participar en un encuentro con empresarias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), acusó que todo el golpeteo en contra del Poder Judicial forma parte de una estrategia electoral, por lo que mantendrán la defensa de su autonomía.

“Nosotros vamos a acompañar desde la Cámara de Diputados defendiendo que se respete el presupuesto del Poder Judicial y su autonomía y desde ahí va a ser nuestra defensa. Por supuesto que es electoral, es electoral, por supuesto que es tratar de decirle a los mexicanos sin fomentar el odio, yo prefiero tener jueces bien pagados que sean absolutamente honestos, que sepan que se van a retirar algún día en su vida con una pensión honorable a tener jueces que de alguna manera estén pensando en hacer su cochinito como Sheinbaum, para su campaña, ella para su campaña y ellos para su retiro”, declaró.

Acusa ser objeto de espionaje, pero no le “quita el sueño”

La senadora del PAN aseveró que ya es objeto de espionaje diario, pero es un tema que no le preocupa, porque aseguró que “no hago nada indebido”.

Refirió que en cuanto a su seguridad, como representante de un proyecto, actuará de manera responsable, por lo que sí contará con el equipo de apoyo de 12 personas que le otorgó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para sus traslados.

Sin embargo, puntualizó que el espionaje no le “quita el sueño”, porque en sus actividades no incurre en actos indebidos : “Ya estoy siendo espiada todos los días, (pero) mi celular ni siquiera lo cambio, no tiene caso, van a agarrar el nuevo celular”.

Mencionó que para el viaje que realizará a Nayarit en estos días, estará acompañada por el equipo de militares que le asignaron, porque tomará la carretera desde Guadalajara y “llego en la noche y es un poco peligroso”.

Con ella se acabó el presidencialismo, asegura

Por otra parte, durante el discurso que ofreció ante las integrantes de la Coparmex, la senadora del PAN reiteró que este martes presentarán la propuesta alterna del FAM para el presupuesto, que contempla la reasignación de más de 500 mil millones de pesos, porque aseveró que no pueden permitir que realicen “el cochinito de Sheinbaum”.

“Están haciendo el cochinito de Sheinbaum, el anterior secretario de Hacienda, el primer secretario de Hacienda dijo que hay 50 mil millones de pesos de más en Bienestar y así le vamos buscando los huequitos y estamos reasignando más de 500 mil millones de pesos”, manifestó.

La política hidalguense puntualizó que con ella se acabó el presidencialismo, porque no obedecerá las órdenes de un hombre.

“Este no es un tema de hacer las cosas sola, es un tema de equipo, aquí se acabaron los presidencialismos y tampoco soy una mujer que obedezca a un hombre, me puedo acompañar de muchos hombres, aconsejarme, pero jamás obedecer, jamás me van a decir haz esto y esto y esto, jamás”, afirmó.

