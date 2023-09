Xóchitl Gálvez alista presentación de primer bloque de voceros de su campaña: 'habrá sorpresas', prevé

La responsable de construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, adelantó que la próxima semana presentará al primer bloque de voceros de su campaña, entre los que buscará incluir a los que participaron en el proceso interno, como Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes.

Comentó que este domingo tuvieron una “encerrona” para delinear la estrategia y la estructura de campaña que van a conformar ante las fuerzas políticas.

Indicó que se tratará de voceros temáticos, para que cada uno lleve algún rubro y a partir de ahí también se construya la agenda política.

“Hay que hacer trabajo de escritorio, no es nada más salir a lo wey y ya presentar, va a haber voceros en varios temas, tema de medio ambiente, tema de energía, tema económico, tema de seguridad que queremos, sí, los que fueron parte de esta campaña como Enrique de la Madrid, como José Ángel Gurría, como Beatriz, con la que he platicado también y otros ciudadanos, en temas como el agua, en temas como el medio ambiente, que están muy interesados en ayudar a construir la agenda política.

“Entonces hemos estado revisando propuestas. Seguramente sacaremos un primer bloque de algunos voceros esta semana y seguirán integrándose gente a la que estamos invitando, que seguramente va a haber sorpresas interesantes”, declaró.

La política hidalguense comentó que hay algunos que a pesar de que lo invitó, no podrán participar con ella, como los senadores Germán Martínez y Lilly Téllez; sin embargo, dijo que hay otros que también están considerados, como Javier Lozano y la senadora Kenia López Rabadán.

“Germán me hubiera gustado, pero él tenía compromisos periodísticos a los que le interesaba seguir atendiendo y creo que lo lógico es respetar ese espacio. Hay algunas personas que me han dicho la propia Lily también traía un proyecto periodístico interesante para ella. Entonces habrá quien pueda, quien no pueda, pero lo vamos a ir platicando”, señaló.

