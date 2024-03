Xóchitl Gálvez busca revivir Fonatur y programa de Pueblos Mágicos

La candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México Xóchitl Gálvez consideró como “una estupidez” quitar el fondo de apoyo al turismo, ya que se han puesto en riesgo cientos de destinos por la falta de promoción. Ejemplificó el estado de Guerrero, del que dijo hay mucha delincuencia, mientras que Acapulco fue paulatinamente abandonado.

La abanderada de la oposición dijo que su primero compromiso es reducir la desigualdad que hay en Cancún, a fin de que todos tengan igualdad de oportunidades, con ello, se garantiza que el desarrollo turístico impacte de manera positiva en sus trabajadores.

Además, dijo que es necesario que regrese el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), además del regreso del Consejo de Promoción Turística, así como el regreso del proyecto de Pueblos Mágicos, con ello, van a encargar a Fonatur la reconstrucción del turismo.

Vamos a garantizar que el desarrollo de los destinos turísticos tenga un impacto directo y positivo en la calidad de vida de su gente. Mensaje desde Cancún, Quintana Roo. #MxSinMiedo https://t.co/DXgALAQO5e — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 16, 2024

Implementar programas de desarrollo sostenible, por ello, de llegar al gobierno comenzará a resarcir todos los daños al medio ambiente; de esta manera, analizará los daños que se han generado con la implementación de las pilas en el Tren Maya, así como la corrupción en los negocios por ese proyecto. “Vendían el balastro a un precio mayor, entre muchas cosas, por ello vamos a resarcir los daños del Tren Maya, ya que hubo mucha corrupción”, explicó.

Xóchitl Gálvez dijo que buscarán competencias entre destinos turísticos para medir resultados, además de que promoverán que vengan convenciones internacionales, así como promocionar en la marca México como destino internacional.

Otra propuesta es el regreso del Instituto del Emprendedor que suma a la atracción del turismo y la creación de redes de apoyo para las Pymes del sector.

Durante un mitin en Cancún, Quintana Roo dijo que es necesario cuidar los paraísos turísticos del país, ya que ha bajado en 4 por ciento el turismo internacional, pues aseguró que República Dominicana está “comiendo el mandado”.

“Ese país les está dando estímulos fiscales es a los empresarios, mientras que en México los empresarios están haciendo frente a los delincuentes y a la extorsión y al cobro de piso, por eso hoy México tiene miedo”, dijo.

Agregó que los turistas comienzan a tener miedo de pasear por los destinos, aparte que le preocupa la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras del sector, por lo que adelantó habrá estancias infantiles en los tres turnos. “Me dijeron que no había estancias infantiles en la noche y los dejaba dormidos en su casa, solo les decía a los vecinos que le echaran un ojo y eso no puede seguir pasando”.

Detalló que las estancias también servirán para cuidar a los menores, ya que el municipio sufre de un problema de turismo sexual también, por lo que se comprometió a cuidar a las infancias de ese flagelo. “Por eso vamos a regresar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo; además vamos a crear las aldeas del saber, mismas que son para jóvenes entre 12 y 18 años, a fin de evitar que sean cooptados por la delincuencia organizada”, dijo.

Hoy nos espera un día lleno de encuentros y actividades en Quintana Roo. 🤞🏼



Espero verlas a todas y todos con una actitud bien #Xingona.#MxSinMiedo pic.twitter.com/A3FEeuFx9i — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 16, 2024

Señaló que se darán clases de inglés, robótica e inteligencia artificial, además de clases de box, karate y salud mental, ya que deben estar cada vez mejor preparados para el futuro con un mejor desarrollo.

Respecto a la vivienda, dijo, habrá 5 millones de créditos para paneles solares y dejar de pagar electricidad. También, reiteró que no se van a quitar los programas sociales para las familias del país, ya que son vitales para salir adelante.

“No se enoje, solo transmito denuncias de los ciudadanos”; Xóchitl Gálvez a titular de la Marina

Xóchitl Gálvez Ruiz pidió al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán no enojarse por sus declaraciones, ya que solo transmite las denuncias y quejas de la ciudadanía en los estados y una de ellas, es la tardanza en las aduanas de entrada a México.

“No se enoje conmigo secretario, yo solo escucho a los empresarios, escucho lo que me dicen en la campaña y me dicen que cruzar, de México a Estados Unidos les lleva de 30 a 40 minutos, pero ahora por la eficiencia de la Marina les puede llevar hasta tres horas cruzar de Estados Unidos a México; eso me dijeron en Tijuana, ya que lo han vuelto muy complicado”, explicó.

Señaló que no es nada contra la Marina o el Ejército, ya que a ellos los pusieron a hacer cosas que no les competen o estaban preparados, pues no tenían la vocación, por ello, aclaró que el día de mañana que haya baches en las carreteras, les van a echar la culpa a ellos.

