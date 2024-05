Xóchitl Gálvez cerrará campaña en su tierra natal en Tepatepec, Hidalgo

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz informó que cerrará su campaña en Tepatepec, Hidalgo, ya que ahí fue donde empezó “su sueño”.

“Estuve viendo los detalles para poder llegar a mi pueblo. Mi sueño era cerrar en Tepatepec, porque ahí empezó todo. Entonces, va haber un evento discreto, pequeño, afuera de la casa donde nací, a la casa de los abuelos maternos de Gabriel Ruiz y María López.

Señaló que cerrará con una ceremonia más espiritual y más conectada con sus raíces, “conectando con mi esencia, con mis creencias, de donde vengo, la cultura a la que pertenezco”.

Por otra parte, indicó que el proceso electoral ha sido muy violento, por ello, indicó que “no hay manera” de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador asegure que serán unas elecciones limpias.

“Las elecciones ya han sido violentas. El ya no puede quitar todos los atentados que sigue habiendo todos los días contra candidatos, contra mítines, contra la gente que está en las campañas. No hay manera que diga que son unas elecciones limpias”, destacó en entrevista en San Juan del Río, Querétaro.

Mencionó que no podrán tener representantes de casilla en varios estados, debido a que la gente no quiere estar por el riesgo, como en Frontera Comalapa, Chiapas, así como en la zona sur de esa entidad; además de ciertas zonas de la Sierra de Sinaloa y Tamaulipas.

“Pues no, no puede haber unas elecciones limpias cuando no hay certeza de que hay candidatos, porque hubo muchos candidatos que renunciaron”, aseveró.

Más tarde, en un diálogo virtual con más de mil mujeres empresarias del país, la candidata a la presidencia de la república por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, se comprometió a trabajar para que desde el Gobierno federal se eliminen los obstáculos que padecen las y los emprendedores en México.

Explicó que su propuesta es fortalecer las clases medias y aseguró que los programas sociales son indispensables en una etapa de la vida, pero no son suficientes para salir por completo de la pobreza y la marginación.

Criticó que el Gobierno federal abandonó por completo a los emprendedores al desaparecer la Agencia Nacional del Emprendedor, donde es probable que hubo corrupción, pero no se corrigió y se prefirió eliminar una dependencia que impulsaba la economía de muchos mexicanos.

Expuso que el Sistema Nacional de Cuidados tendrá: estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, Aldeas del Saber, que serán lugares para que niños y jóvenes se capaciten en habilidades digitales, un deporte o una actividad cultural, así como Casas de Día para personas con discapacidad y adultas mayores.

Mi gobierno va a ser un gobierno federalista, vamos a recuperar a los municipios como el centro del gobierno porque ahí es donde están los problemas.



Vamos a trabajar con los gobiernos municipales de Querétaro y de todo México para mejorar la seguridad pública.



Por eso cuando… pic.twitter.com/AH4BaJlQpe — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 28, 2024

