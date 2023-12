Desde Manzanillo, Colima

Xóchitl Gálvez convoca a mexicanos a no claudicar, no rendirse y no conformarse "Claudicar significa que siga la inseguridad, que siga la violencia, que siga la mala educación. Claudicar significa que se sigan robando el dinero”, dijo Xóchitl Gálvez